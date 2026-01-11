Cette débâcle trouve sa source dans la refonte graphique baptisée Liquid Glass, déjà au coeur des ajustements constants d'Apple dans iOS 26.1 puis dans la bêta d'iOS 26.2. Apple la présentait comme un matériau translucide capable de « refléter et réfracter son environnement tout en se transformant dynamiquement ». Dans la pratique, cela donne une interface qui ondule, scintille et se comporte comme de la gelée. Les critiques fusent depuis la sortie : lisibilité catastrophique, animations permanentes qui détournent l'attention du contenu, boutons qui pulsent sans raison. Le Nielsen Norman Group, référence mondiale en ergonomie numérique, a été cinglant dans son analyse : « Apple privilégie le spectacle au détriment de l'utilisabilité ».

Les retours des utilisateurs sur Reddit et autres forums témoignent d'une frustration palpable. Les icônes paraissent pixelisées, les curseurs en verre ondulant manquent de stabilité, et certaines interactions qui nécessitaient auparavant un seul geste en demandent désormais deux ou trois. Le design glassmorphique posé sur des arrière-plans chargés rend les textes illisibles selon de nombreux témoignages. L'influence de ce design va même jusqu'à inspirer Samsung avec OneUI 8.5, qui adopte à son tour ces codes esthétiques pour Android.