Quatre mois après sa sortie, iOS 26 stagne à 16% d'adoption. Une défiance historique qui touche autant au portefeuille qu'à l'orgueil de Cupertino.
Apple avait promis une refonte visuelle majeure avec Liquid Glass. Les utilisateurs d'iPhone ont répondu par un non-recevoir massif. Selon les données de StatCounter publiées début janvier 2026, seulement 16% des appareils actifs tournent sous une version quelconque d'iOS 26. Un chiffre qui fait froid dans le dos quand on le compare aux performances passées : à la même période en 2025, iOS 18 caracolait déjà à 63% d'adoption. Pour iOS 17 en janvier 2024, c'était 54%. Le constat est brutal : iOS 26 progresse quatre fois moins vite que son prédécesseur.
Liquid Glass ou verre brisé ? L'interface qui a fait fuir les foules
Cette débâcle trouve sa source dans la refonte graphique baptisée Liquid Glass, déjà au coeur des ajustements constants d'Apple dans iOS 26.1 puis dans la bêta d'iOS 26.2. Apple la présentait comme un matériau translucide capable de « refléter et réfracter son environnement tout en se transformant dynamiquement ». Dans la pratique, cela donne une interface qui ondule, scintille et se comporte comme de la gelée. Les critiques fusent depuis la sortie : lisibilité catastrophique, animations permanentes qui détournent l'attention du contenu, boutons qui pulsent sans raison. Le Nielsen Norman Group, référence mondiale en ergonomie numérique, a été cinglant dans son analyse : « Apple privilégie le spectacle au détriment de l'utilisabilité ».
Les retours des utilisateurs sur Reddit et autres forums témoignent d'une frustration palpable. Les icônes paraissent pixelisées, les curseurs en verre ondulant manquent de stabilité, et certaines interactions qui nécessitaient auparavant un seul geste en demandent désormais deux ou trois. Le design glassmorphique posé sur des arrière-plans chargés rend les textes illisibles selon de nombreux témoignages. L'influence de ce design va même jusqu'à inspirer Samsung avec OneUI 8.5, qui adopte à son tour ces codes esthétiques pour Android.
Apple en mode rattrapage perpétuel
Face au tollé, la firme de Cupertino multiplie les rustines. iOS 26.1, sorti début novembre, a introduit un mode « Teinté » pour améliorer la lisibilité en ajoutant une couche d'opacité aux éléments translucides. La version 26.2 en bêta va encore plus loin en proposant un curseur d'opacité pour l'horloge de l'écran verrouillé et en retouchant les animations. Cette accumulation de réglages de personnalisation trahit une chose : l'interface initiale était trop audacieuse, voire inadaptée à un usage quotidien.
Les analystes pointent également un autre facteur : l'absence criante des fonctionnalités d'intelligence artificielle promises mais non livrées. Liquid Glass serait alors perçu comme une tentative de diversion pour masquer ce retard technologique. Résultat, plus de 60% des utilisateurs d'iPhone restent prudemment accrochés à iOS 18. Une prudence qui s'apparente à un vote de défiance. Reste 2026 pour convaincre, entre un Siri dopé à l'IA et un iOS 27 qui mise sur la stabilité, la balle est dans le camp d'Apple.