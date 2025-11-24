Vous vous souvenez de Snow Leopard ? Non, pas le félin, mais cette version de macOS qui, en 2009, avait eu l'audace de ne rien promettre de neuf, juste que tout fonctionnerait mieux. Eh bien, iOS 27 s'annonce comme son héritier spirituel. Les ingénieurs de Cupertino passeraient actuellement leur temps à traquer la moindre ligne de code superflue plutôt qu'à inventer des icônes qui clignotent.

Fini la course effrénée aux fonctionnalités dont la moitié reste inexplorée. L'objectif est clair : que votre iPhone arrête de planter quand vous essayez juste d'ouvrir vos messages. Une pause salutaire après les remous causés par le design Liquid Glass, qui a certes du style, mais qui a aussi donné quelques cheveux blancs aux développeurs.