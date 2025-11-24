Si vous en avez assez que votre iPhone joue les radiateurs de poche après chaque mise à jour, voilà enfin une bonne nouvelle. Apple semble avoir entendu nos râleries collectives et prévoirait de lever le pied sur les gadgets pour enfin faire le ménage dans son code.
Apple nous avait habitués à sa petite danse annuelle : « Regardez comme notre nouvel OS est beau ! ». Sauf que ces derniers temps, la beauté venait souvent avec son lot de pépins techniques, transformant parfois l’expérience utilisateur en parcours du combattant. Le géant californien semble enfin prêt à ranger sa baguette magique marketing pour sortir le balai et la serpillère avec iOS 27.
Le grand ménage de printemps
Vous vous souvenez de Snow Leopard ? Non, pas le félin, mais cette version de macOS qui, en 2009, avait eu l'audace de ne rien promettre de neuf, juste que tout fonctionnerait mieux. Eh bien, iOS 27 s'annonce comme son héritier spirituel. Les ingénieurs de Cupertino passeraient actuellement leur temps à traquer la moindre ligne de code superflue plutôt qu'à inventer des icônes qui clignotent.
Fini la course effrénée aux fonctionnalités dont la moitié reste inexplorée. L'objectif est clair : que votre iPhone arrête de planter quand vous essayez juste d'ouvrir vos messages. Une pause salutaire après les remous causés par le design Liquid Glass, qui a certes du style, mais qui a aussi donné quelques cheveux blancs aux développeurs.
L'IA ne prend pas de vacances
Au menu, on attend donc un Siri enfin capable de comprendre plus de trois mots d'affilée grâce aux partenariats en cours, et surtout un mystérieux agent de santé dopé à l'IA. L'idée n'est plus d'épater la galerie avec des effets pyrotechniques, mais de rendre votre assistant vraiment utile. C'est moins glamour sur l'affiche, mais au quotidien, votre batterie vous dira merci.
Tout ce ménage n'est pas innocent. Si on nettoie les fondations, c'est souvent parce qu'on prévoit de construire quelque chose de lourd par-dessus. Et ce « quelque chose » pourrait bien être les fameux iPhone pliants dont la rumeur nous rebat les oreilles.
En attendant de pouvoir plier votre téléphone en quatre, iOS 27 promet surtout de réconcilier les utilisateurs avec la pomme. Parce qu'au fond, on préfère tous un téléphone un peu moins « magique » mais qui ne plante pas quand on a besoin de son GPS. Rendez-vous à la WWDC 2026 pour voir si Apple tiendra cette promesse de sagesse ou si le naturel marketing reviendra au galop.