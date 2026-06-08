iOS 27 embarque un nouveau modèle de recherche, avec une indexation revue de fond en comble. L'objectif est simple : trouver plus vite, trouver mieux, que ce soit dans le système ou directement dans Mail, qui bénéficie du même traitement. Une évolution discrète mais qui change le quotidien, surtout pour les utilisateurs qui jonglent avec des boîtes mail chargées. Du côté des à-côtés bien sentis, FlyOver s'offre une cure de jouvence avec des images nettement plus réalistes, Apple ayant visiblement revu la qualité des données cartographiques exploitées par la fonctionnalité. Et pour les possesseurs d'AirPods, un égaliseur fait son apparition, permettant enfin d'ajuster le rendu sonore selon ses préférences. Des ajouts qui ne révolutionnent pas iOS 27, mais qui témoignent d'une attention portée aux détails que les utilisateurs les plus exigeants sauront apprécier.