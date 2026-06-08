Apple a profité de sa conférence annuelle des développeurs pour lever le voile sur iOS 27. Au programme cette année, pas de révolution fracassante, mais un travail de fond que les utilisateurs devraient sentir au quotidien.
La WWDC est chaque année l'occasion pour Apple de poser les jalons logiciels de la rentrée. iOS 27 ne fait pas exception, même si la firme de Cupertino a clairement choisi de privilégier la solidité à la spectacularité. Un pari assumé, qui traduit une certaine philosophie : mieux vaut consolider ce qui existe plutôt que d'empiler des fonctionnalités pour le seul plaisir de l'annonce. Craig Federighi, vice-président senior en charge de l'ingénierie logicielle, a résumé l'ambition en une formule : rendre les produits Apple « plus rapides, plus fiables et plus agréables que jamais ». Tout un programme.
Un chantier de fond : performances mesurées et optimisation du CPU jusqu'à l'iPhone 11
Apple n'a pas cherché à masquer l'ambition première d'iOS 27 : faire tourner l'iPhone plus vite et plus proprement. Les applications se lancent 30 % plus vite qu'avec iOS 26, les nouvelles photos se chargent 70 % plus rapidement et AirDrop gagne 80 % en vitesse de transfert. Dans Fichiers, les échanges entre iPhone et iPad peuvent atteindre une vitesse jusqu'à cinq fois supérieure à ce que permettait la version précédente. Apple précise que ce niveau de performance rivalise désormais avec ce que Finder propose sur Mac. Derrière ces chiffres, une évolution technique concrète : le programmeur de CPU a été optimisé pour mieux orchestrer la gestion des tâches en parallèle. Le tout sans sacrifier la compatibilité :iOS 27 tourne jusqu'à l'iPhone 11, soit exactement les mêmes appareils supportés par iOS 26.
La recherche a elle aussi été reprise de zéro. Dans Spotlight, Photos et Mail, le moteur d'indexation a été entièrement reconstruit pour gagner en stabilité et en précision. Dans Mail spécifiquement, un nouveau système de classement fait remonter les résultats les plus pertinents en tête de liste. Des ajustements discrets, mais qui changent le quotidien des utilisateurs qui jonglent avec des boîtes mail chargées.
Liquid Glass revu et corrigé, des icônes plus tridimensionnelles pour habiller iOS 27
Le volet design d'iOS 27 mérite l'attention. Apple a revu son interface Liquid Glass, introduite avec iOS 26, en augmentant légèrement son opacité, une décision pragmatique pour améliorer la lisibilité des contenus derrière les surfaces translucides. Une réglette d'ajustement fait son apparition dans les Réglages, permettant de passer d'un verre ultra-transparent à un verre pleinement teinté, aussi bien dans les apps Apple que dans les apps tierces. Les icônes ont également été retravaillées dans un esprit plus tridimensionnel, plus définies, en cohérence avec l'esthétique Liquid Glass. Le résultat semble plus abouti, plus assumé, comme si Apple digérait pleinement le virage visuel amorcé l'an dernier.
Du côté des à-côtés bien sentis, FlyOver s'offre une cure de jouvence avec des images nettement plus réalistes, Apple ayant combiné prises de vue aériennes et intelligence artificielle pour enrichir ses données cartographiques. Et pour les possesseurs d'AirPods, un égaliseur personnalisé fait son apparition, permettant enfin d'ajuster le rendu sonore selon ses préférences.
Une recherche repensée en profondeur, et des petites touches qui font la différence
iOS 27 embarque un nouveau modèle de recherche, avec une indexation revue de fond en comble. L'objectif est simple : trouver plus vite, trouver mieux, que ce soit dans le système ou directement dans Mail, qui bénéficie du même traitement. Une évolution discrète mais qui change le quotidien, surtout pour les utilisateurs qui jonglent avec des boîtes mail chargées. Du côté des à-côtés bien sentis, FlyOver s'offre une cure de jouvence avec des images nettement plus réalistes, Apple ayant visiblement revu la qualité des données cartographiques exploitées par la fonctionnalité. Et pour les possesseurs d'AirPods, un égaliseur fait son apparition, permettant enfin d'ajuster le rendu sonore selon ses préférences. Des ajouts qui ne révolutionnent pas iOS 27, mais qui témoignent d'une attention portée aux détails que les utilisateurs les plus exigeants sauront apprécier.
Messages, Mail, Calendrier, Téléphone : l'IA intégrée là où elle est vraiment utile
iOS 27 continue de tisser l'intelligence artificielle dans les apps du quotidien, avec des intégrations qui misent sur la discrétion autant que sur l'efficacité. Dans Messages, une suggestion IA permet de retrouver rapidement la bonne photo au sein d'une conversation de groupe. Mail propose des suggestions automatiques pour les rendez-vous détectés dans les échanges. Le Calendrier franchit un cap supplémentaire : il est désormais possible d'ajouter ou de modifier un événement en langage naturel, sans passer par des menus imbriqués. L'application Téléphone va encore plus loin : lorsque vous appelez un service client, l'IA fouille automatiquement dans vos mails pour y retrouver un numéro de commande, sans manipulation supplémentaire. Ce n'est pas de l'IA spectaculaire — c'est de l'IA utile.
L'application Raccourcis bénéficie du même traitement. Longtemps réservée aux utilisateurs avancés, elle s'ouvre enfin au grand public grâce à la génération de raccourcis par intelligence artificielle en langage naturel : il suffit de décrire ce que l'on veut automatiser pour que le raccourci soit créé, sans plonger dans les réglages de l'application.
Contrôle parental renforcé, Photos plus puissante et Apple Maison en 4K
Apple frappe fort sur le terrain de la protection des mineurs. Les comptes enfant bénéficient d'une refonte complète : les parents valident désormais explicitement chaque site web avant que leurs enfants puissent y accéder via Safari, sur iPhone, iPad et Mac. La gestion des contacts suit la même logique de contrôle progressif — la famille d'abord, puis des demandes d'ajout que les parents acceptent ou refusent. Les images à caractère gore ou violent rejoignent le contenu pornographique dans la liste des éléments filtrés automatiquement. Le Temps d'écran a été redessiné pour plus de lisibilité et accueille des recommandations de durées d'utilisation pour le divertissement, les réseaux sociaux et les jeux, calibrées avec l'aide de l'American Academy of Pediatrics. Les réglages se différencient selon les jours — semaine scolaire et week-end. Apple lance par ailleurs un site dédié pour accompagner les familles.
L'application Photos s'enrichit de trois outils de retouche par IA : le mode Corriger gagne en puissance pour supprimer plusieurs éléments simultanément, même dans des situations complexes ; la fonction Étendre repousse les bords d'une photo mal cadrée en reconstituant le décor manquant ; le Recadrage spatial repositionne les sujets dans le cadre, l'IA comblant les zones laissées vides. Ces fonctionnalités sont soumises à des limites d'utilisation quotidiennes, levées avec un abonnement iCloud+. Apple Maison passe quant à elle au 4K, regroupe les alertes de détection caméra en une seule notification et introduit la recherche en langage naturel pour retrouver des événements vidéo précis dans les archives.
Une disponibilité prévue pour septembre, avec des restrictions notables en Europe
iOS 27 sera proposé en bêta publique dès le mois prochain via le programme Apple Beta Software, avant une sortie grand public prévue cet automne — vraisemblablement en septembre, en même temps que les nouveaux iPhone. La mise à jour sera gratuite pour tous les appareils compatibles, soit à partir de l'iPhone 11. À noter toutefois une restriction de taille pour les utilisateurs européens : Siri AI, la nouvelle version de l'assistant d'Apple, ne sera pas disponible sur iPhone et iPad dans l'Union européenne au lancement. Apple invoque les contraintes réglementaires locales pour justifier cette absence, sans préciser de calendrier de déploiement pour la région. Les utilisateurs Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro en Europe pourront en revanche y accéder sans restriction.