Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg réputé pour ses sources chez Apple, a révélé dans sa newsletter Power On du week-end l’arrivée de cette option. Concrètement, deux nouveaux boutons « annuler » et « rétablir » rejoindront le menu de personnalisation de l’écran d’accueil. Ce menu est accessible en maintenant le doigt appuyé sur l'écran et propose déjà quatre choix : Ajouter un widget, Personnaliser, Modifier le fond d’écran et Modifier les pages.

Actuellement, déplacer une icône ou repositionner un widget sans être certain du résultat oblige à refaire manuellement toute la manipulation inverse si le rendu ne convient pas. Avec ces boutons, un simple appui suffira donc pour revenir à l’état précédent. Inversement, si une modification annulée s’avère finalement pertinente, un clic sur « rétablir » la restaurera aussitôt. La profondeur de l’historique des modifications reste inconnue, mais la fonction promet déjà de faciliter l’expérimentation rapide de différentes configurations.