Apple s’apprête à corriger l’une des frustrations rencontrées par les utilisateurs d’iPhone. Tester un nouvel agencement d’icônes ou de widgets sans pouvoir revenir en arrière appartiendra bientôt au passé.
La WWDC26 arrive dans moins de deux mois. Apple y dévoilera la prochaine génération d’iOS, macOS, watchOS et autres systèmes maison. Pour iOS 27, les rumeurs convergent vers un point : la mise à jour privilégiera la stabilité et les performances plutôt que l’avalanche de nouvelles fonctionnalités. L’entreprise californienne devrait surtout tenir ses promesses en matière d’IA, après des débuts mitigés. Rassurez-vous, quelques améliorations pointeront tout de même le bout de leur nez. Parmi elles, une fonction qui facilitera grandement la personnalisation de l’écran d’accueil : des boutons pour annuler et rétablir les modifications.
iOS 27 ajoute un historique des modifications pour l’écran d’accueil
Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg réputé pour ses sources chez Apple, a révélé dans sa newsletter Power On du week-end l’arrivée de cette option. Concrètement, deux nouveaux boutons « annuler » et « rétablir » rejoindront le menu de personnalisation de l’écran d’accueil. Ce menu est accessible en maintenant le doigt appuyé sur l'écran et propose déjà quatre choix : Ajouter un widget, Personnaliser, Modifier le fond d’écran et Modifier les pages.
Actuellement, déplacer une icône ou repositionner un widget sans être certain du résultat oblige à refaire manuellement toute la manipulation inverse si le rendu ne convient pas. Avec ces boutons, un simple appui suffira donc pour revenir à l’état précédent. Inversement, si une modification annulée s’avère finalement pertinente, un clic sur « rétablir » la restaurera aussitôt. La profondeur de l’historique des modifications reste inconnue, mais la fonction promet déjà de faciliter l’expérimentation rapide de différentes configurations.
Un contrôle plus précis de l’effet Liquid Glass
iOS 27 introduira également un curseur Liquid Glass. Cette option permettra aux propriétaires d'iPhone d'ajuster finement l'apparence de l'effet, au-delà des seules options « transparent » et « teinté » actuellement disponibles. L'utilisateur pourra ainsi précisément doser l'intensité de l'effet visuel selon ses préférences.
La priorité d'Apple reste toutefois d'améliorer les performances et la stabilité d'iOS 27, deux axes qui devraient d'ailleurs considérablement prolonger l'autonomie de la batterie. Après des années à multiplier les nouvelles fonctionnalités, parfois (souvent ?) au détriment de la fluidité, la firme de Cupertino devrait enfin changer de braquet.