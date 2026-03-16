Apple va présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation dans quelques mois, notamment iOS 27, macOS 27 et watchOS 27, lors de la WWDC 2027. Si les dates de la conférence développeurs ne sont pas encore connues, on peut néanmoins miser sur le début du mois de juin, date traditionnellement retenue par la marque pour la tenue de son évènement.

Les premières informations indiquent que cette nouvelle génération de logiciels se concentrerait davantage sur les performances et la stabilité, plutôt que sur un changement de design majeur. Selon les dernières versions internes d’iOS 27 et de macOS 27, l’interface Liquid Glass resterait donc largement inchangée.

Ce choix n’est pas totalement surprenant. Le design Liquid Glass représente une évolution importante de l’identité visuelle d’Apple et a nécessité plusieurs années de développement. Un abandon rapide paraît donc peu probable. Apple a d’ailleurs tellement communiqué sur le sujet qu’un retour en arrière serait synonyme d’aveu d’échec. Impossible pour les équipes de Tim Cook de mettre Liquid Glass sous le tapis.

Depuis son introduction, Apple a toutefois écouté ses utilisateurs et ajouté quelques options pour l’adapter. IOS 26.1 a introduit un mode « Teinté », tandis qu'iOS 26.4 a ajouté la possibilité de désactiver certains reflets de l’interface. Ces ajustements restent toutefois modestes et n’ont pas complètement répondu aux critiques sur la lisibilité.