Critiqué depuis son arrivée dans iOS 26, l’interface Liquid Glass pourrait bientôt devenir plus personnalisable. Apple travaillerait sur un nouveau réglage pour ajuster l’intensité de cet effet visuel.
Il n’est pas peu dire que le design Liquid Glass introduit avec iOS 26 ne fait pas l’unanimité. Certains utilisateurs apprécient son style translucide et ses animations, tandis que d’autres dénoncent un manque de lisibilité dans certaines situations. L’interface fait preuve d’audace, mais les équipes de design de la marque n’ont pas encore résolu tous les problèmes remontés. Beaucoup se plaignent encore de difficultés à lire les notifications ou à retrouver des options parfaitement visibles auparavant. Apple ne semble toutefois pas prêt à abandonner cette identité visuelle. Selon les dernières informations, l’entreprise préparerait plutôt un nouveau réglage permettant de mieux contrôler l’effet visuel.
Liquid Glass est parti pour rester
Apple va présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation dans quelques mois, notamment iOS 27, macOS 27 et watchOS 27, lors de la WWDC 2027. Si les dates de la conférence développeurs ne sont pas encore connues, on peut néanmoins miser sur le début du mois de juin, date traditionnellement retenue par la marque pour la tenue de son évènement.
Les premières informations indiquent que cette nouvelle génération de logiciels se concentrerait davantage sur les performances et la stabilité, plutôt que sur un changement de design majeur. Selon les dernières versions internes d’iOS 27 et de macOS 27, l’interface Liquid Glass resterait donc largement inchangée.
Ce choix n’est pas totalement surprenant. Le design Liquid Glass représente une évolution importante de l’identité visuelle d’Apple et a nécessité plusieurs années de développement. Un abandon rapide paraît donc peu probable. Apple a d’ailleurs tellement communiqué sur le sujet qu’un retour en arrière serait synonyme d’aveu d’échec. Impossible pour les équipes de Tim Cook de mettre Liquid Glass sous le tapis.
Depuis son introduction, Apple a toutefois écouté ses utilisateurs et ajouté quelques options pour l’adapter. IOS 26.1 a introduit un mode « Teinté », tandis qu'iOS 26.4 a ajouté la possibilité de désactiver certains reflets de l’interface. Ces ajustements restent toutefois modestes et n’ont pas complètement répondu aux critiques sur la lisibilité.
Une réglette à l’étude pour atténuer l'effet, sans le faire disparaître
Apple envisagerait désormais d’aller plus loin avec un contrôle plus fin de l’effet Liquid Glass. Lors du développement d’iOS 26, les ingénieurs auraient déjà travaillé sur un curseur permettant d’ajuster l’intensité de l’effet translucide dans tout le système. L’idée serait de laisser les utilisateurs choisir eux-mêmes le niveau de transparence de l’interface.
Cette fonctionnalité a finalement été limitée à l’horloge de l’écran verrouillé, car Apple aurait rencontré des difficultés techniques pour l’appliquer à l’ensemble du système, notamment aux dossiers d’applications, à l’écran d’accueil et aux barres de navigation. Si Apple parvient à résoudre ces problèmes techniques, ce réglage global pourrait apparaître avec iOS 27
Un tel curseur permettrait de choisir entre un effet très discret ou, au contraire, un rendu plus marqué, ce qui pourrait répondre à certaines critiques formulées depuis l’arrivée de Liquid Glass. Même dans ce cas, il ne faut pas s’attendre à une transformation radicale du design. Apple semble plutôt privilégier une évolution progressive du concept au fil des prochaines versions du système.
Il faut aussi se souvenir d’iOS 7, et son passage au flat design. Le changement avait été radical, trop pour bon nombre d’utilisateurs habitués aux interfaces chargées et aux éléments imitant les objets physiques, comme le calendrier en cuir. Dès iOS 8, Apple a ajusté son design par petites touches année après année pour parvenir à un résultat qui a fait consensus. Nul doute que cette stratégie va aussi être adoptée pour Liquid Glass, jusqu’à obtenir une copie qui satisfasse tout le monde.