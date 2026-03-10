Propriétaires d'iPhone tournant sous la dernière version d'iOS, voilà une nouvelle qui devrait vous réjouir, particulièrement si vous n'êtes pas un grand amateur du design Liquid Glass. Actuellement en phase de bêta, iOS 26.4 introduit auprès des développeurs et des testeurs une nouvelle option permettant de réduire les effets de surbrillance qui se manifestent lors de l'interaction avec certains éléments de l'interface (voir vidéos ci-dessous).

L'option est logée directement dans les paramètres d'accessibilité dans les Réglages de l'iPhone. D'ici, il ne vous restera alors plus qu'à cliquer sur « Affichage et taille du texte » et à sélectionner enfin la nouvelle option, identifiable sous l'appellation suivante : « Réduire les effets lumineux ».

Cette option devrait voir le jour pour l'ensemble des utilisateurs en même temps que le déploiement de la version publique d'iOS 26.4, attendue au printemps prochain.