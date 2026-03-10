Depuis son inauguration dans iOS 26, le design Liquid Glass ne fait pas l'unanimité. En multipliant les retours en arrière, il faut dire qu'Apple n'aide pas ses utilisateurs à comprendre quelle direction Apple emprunte avec sa nouvelle interface.
Qu'on le veuille ou non, le géant de Cupertino a véritablement tenté de chambouler l'expérience utilisateur sur iPhone en introduisant le design Liquid Glass. Si cette interface, qui offre des couches translucides qui simulent les propriétés du verre, semblait parfaitement assumée lors de son officialisation, la Pomme multiplie les revirements depuis son déploiement dans iOS 26. Nouvelle preuve aujourd'hui avec la possibilité désormais d'atténuer certains effets de l'interface.
iOS 26 : Apple introduit une nouvelle option pour limiter les effets Liquid Glass
Propriétaires d'iPhone tournant sous la dernière version d'iOS, voilà une nouvelle qui devrait vous réjouir, particulièrement si vous n'êtes pas un grand amateur du design Liquid Glass. Actuellement en phase de bêta, iOS 26.4 introduit auprès des développeurs et des testeurs une nouvelle option permettant de réduire les effets de surbrillance qui se manifestent lors de l'interaction avec certains éléments de l'interface (voir vidéos ci-dessous).
L'option est logée directement dans les paramètres d'accessibilité dans les Réglages de l'iPhone. D'ici, il ne vous restera alors plus qu'à cliquer sur « Affichage et taille du texte » et à sélectionner enfin la nouvelle option, identifiable sous l'appellation suivante : « Réduire les effets lumineux ».
Cette option devrait voir le jour pour l'ensemble des utilisateurs en même temps que le déploiement de la version publique d'iOS 26.4, attendue au printemps prochain.
Liquid Glass : « ça s'en va et ça revient »
À vrai dire, ce n'est pas la première fois qu'Apple cherche à contenter tout le monde en reléguant certaines spécificités de l'interface Liquid Glass au second plan. En effet, iOS 26.1 introduisait déjà un changement permettant aux utilisateurs d'opter pour un nouveau mode « Teinté ». Ce dernier applique une couche d'opacité supplémentaire afin de rendre les éléments (textes, icônes…) plus lisibles qu'auparavant. De son côté, iOS 26.2 avait quant à elle introduit de nouveaux effets en accord avec la nouvelle interface.
Où va donc Apple avec Liquid Glass ? Difficile de le savoir pour le moment. Une chose est sûre : à vouloir satisfaire tout le monde, on ne satisfait jamais vraiment personne. Ce ne sont d'ailleurs pas les retours utilisateurs sur les différents forums depuis le déploiement de l'interface qui nous feront mentir. Notons toutefois qu'Apple a déjà corrigé nombre d'incohérences visuelles liées aux effets de transparence, et qu'elle reste, malgré les nombreuses critiques, à l'écoute des retours utilisateurs.