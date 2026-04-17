Visual Intelligence, la fonction de vision artificielle exploitant le capteur photo de l'iPhone, gagnerait deux nouveautés. D'une part, il serait possible de pointer son iPhone vers une étiquette nutritionnelle pour obtenir des détails sur les ingrédients, avec une connexion possible à l'app Santé pour le suivi alimentaire. Autre usage pratique : l'utilisateur pourrait scanner une carte de visite ou tout document imprimé pour ajouter automatiquement un contact, un numéro ou une adresse dans le répertoire. La mécanique est la même que celle qui permet déjà d'ajouter un événement au Calendrier en photographiant une affiche.

Dans Safari, une fonction d'IA devrait nommer automatiquement les groupes d'onglets selon leur contenu. Concrètement, si vous avez dix onglets ouverts autour d'un même sujet, Safari proposerait lui-même un intitulé, sans que vous ayez à le saisir. On a déjà vu ce type d'organisation thématique, notamment chez Microsoft Edge, Opera et Brave.

Mais le changement le plus attendu concerne Wallet. Apple préparerait la conversion de passes physiques en cartes numériques : billet papier, abonnement à une salle de sport, carte de fidélité… Il suffirait de scanner le code-barres pour créer une version digitale directement dans Wallet. Google Wallet propose déjà cette option depuis août 2024. Des applications tierces, comme Passwallet.app, le font depuis longtemps déjà sur iOS avec une intégration à Apple Wallet. Cette fois la fonctionnalité deviendrait enfin native.

Rappelons que ces informations, rapportées par MacRumors, restent à prendre avec des pincettes. On ne connait pas leur fonctionnement exact, ni si Apple les intégrera bien dans la version finale d'iOS 27.