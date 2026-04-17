Quelles nouveautés sont prévues pour iOS 27 ? Comme chaque année, à l'approche de la WWDC, quelques informations enfouies dans le code des OS font surface. Dans ses cartons, Apple aurait des mises à jour pour la Visual Intelligence, son Wallet ainsi que pour le navigateur Safari.
Les informations sur iOS 27 se précisent à mesure que la conférence approche, prévue du 8 au 12 juin 2026. Des chaînes de code découvertes dans les systèmes d'Apple révèlent quatre nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence. La firme multiplierait aussi ses travaux sur la connectivité satellite
iOS 27 : Visual Intelligence s'attaque aux étiquettes, aux contacts et à Wallet
Visual Intelligence, la fonction de vision artificielle exploitant le capteur photo de l'iPhone, gagnerait deux nouveautés. D'une part, il serait possible de pointer son iPhone vers une étiquette nutritionnelle pour obtenir des détails sur les ingrédients, avec une connexion possible à l'app Santé pour le suivi alimentaire. Autre usage pratique : l'utilisateur pourrait scanner une carte de visite ou tout document imprimé pour ajouter automatiquement un contact, un numéro ou une adresse dans le répertoire. La mécanique est la même que celle qui permet déjà d'ajouter un événement au Calendrier en photographiant une affiche.
Dans Safari, une fonction d'IA devrait nommer automatiquement les groupes d'onglets selon leur contenu. Concrètement, si vous avez dix onglets ouverts autour d'un même sujet, Safari proposerait lui-même un intitulé, sans que vous ayez à le saisir. On a déjà vu ce type d'organisation thématique, notamment chez Microsoft Edge, Opera et Brave.
Mais le changement le plus attendu concerne Wallet. Apple préparerait la conversion de passes physiques en cartes numériques : billet papier, abonnement à une salle de sport, carte de fidélité… Il suffirait de scanner le code-barres pour créer une version digitale directement dans Wallet. Google Wallet propose déjà cette option depuis août 2024. Des applications tierces, comme Passwallet.app, le font depuis longtemps déjà sur iOS avec une intégration à Apple Wallet. Cette fois la fonctionnalité deviendrait enfin native.
Rappelons que ces informations, rapportées par MacRumors, restent à prendre avec des pincettes. On ne connait pas leur fonctionnement exact, ni si Apple les intégrera bien dans la version finale d'iOS 27.
Satellite : 5G, Apple Maps, photos et accès pour les développeurs tiers
GlobalStar, le partenaire satellite d'Apple, vient d'être racheté par Amazon cette semaine. Les deux entreprises continuent toutefois de travailler ensemble. Nous rapportions en novembre dernier qu'Apple travaillait déjà sur de nouvelles fonctions satellite pour l'iPhone. Il y aurait plus précisément quatre axes de développement.
Le plus important concerne la vitesse. Les modems C2 qui devraient équiper les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et iPhone Ultra pourraient prendre en charge la 5G par satellite. Aujourd'hui, la connexion satellite sur iPhone est lente et limitée à l'envoi de messages texte, principalement dans des situations d'urgence. Passer à la 5G rendrait ces usages bien plus pratiques au quotidien. Apple Maps bénéficierait également du satellite, permettant d'accéder à la cartographie sans Wi-Fi, ni réseau cellulaire. Par extension, cela signifie qu'une application de randonnée exploitant les API d'Apple Maps continuerait de fonctionner dans une région sans couverture mobile.
En plus du texte, l'envoi de photos dans Messages via satellite est aussi prévu. En situation d'urgence, il serait donc possible de transmettre l'image d'une blessure ou d'indiquer visuellement un emplacement. Comme nous l'évoquions plus haut, Apple travaillerait sur une API ouverte aux développeurs tiers, leur permettant d'intégrer la connectivité satellite dans leurs propres applications. Selon Bloomberg (via 9to5Mac), dans un premier temps, le périmètre serait vraisemblablement limité aux fonctions de sécurité, avant une ouverture plus large à mesure que la couverture satellite progressera.