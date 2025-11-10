Apple développerait actuellement cinq nouvelles fonctionnalités pour exploiter la connectivité satellite des iPhone. Il ne s'agirait pas d'une simple mise à jour d'iOS ; cela nécessiterait des évolutions au niveau des iPhone eux-mêmes. L'idée vise toujours à renforcer l'autonomie des utilisateurs dans les zones sans couverture cellulaire.
En 2022, avec l'iPhone 14, Apple lançait Emergency SOS afin d'envoyer des appels d'urgence par satellite. Il est également possible de partager sa position avec ses proches via l'application Localiser, même sans réseau mobile ni Wi-Fi. Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Apple a étendu la fonction Messages pour communiquer avec ses contacts via iMessage ou SMS. Au Royaume-Uni, Apple s'est associée à Green Flag, un service d'assistance routière et de dépannage de véhicules.
Une connexion satellite enrichie
Selon Bloomberg, la firme de Tim Cook entend rendre l'iPhone encore plus opérationnel en zones blanches. Cinq nouveautés seraient ainsi en cours de développement.
1 - Une ouverture aux développeurs tiers
Apple prépare une API permettant aux créateurs d'applications d'intégrer la connectivité satellite. Cette interface de programmation permettra aux éditeurs de concevoir des services compatibles avec le réseau GlobalStar. On imagine alors que des apps comme AllTrails pourraient permettre aux randonneurs de signaler une urgence médicale. Les applications de météo pourraient de leur côté mieux prévenir des perturbations pour les utilisateurs en haute mer.
2 - Apple Maps en mode satellite
Le service de cartographie reste dans l'ombre de Google Maps depuis sa sortie en 2012. Il n'empêche que ce dernier a bien évolué et devrait alors pouvoir fonctionner sans Wi-Fi, ni réseau cellulaire. Les utilisateurs devraient donc être en mesure de consulter leurs itinéraires dans les régions reculées ou lors de randonnées en montagne.
3 - Le partage de photos via Messages
La messagerie satellite, actuellement limitée aux textes dans certaines régions, permettra bientôt d'échanger des images.
4 - Une connexion naturelle sans orientation
Le principal frein actuel disparaîtra. Les utilisateurs pourront maintenir une connexion satellite même quand l'iPhone se trouve dans une poche, une voiture ou un bâtiment, sans devoir orienter l'appareil vers le ciel. C'est sans doute sur ce point qu'il faudra changer de matériel.
5 - L'intégration du 5G NTN
Le réseau 5G non terrestre permet aux antennes terrestres de s'appuyer sur les satellites pour étendre leur couverture. L'iPhone basculerait automatiquement sur le satellite lorsque le signal cellulaire faiblit, sans intervention de l'utilisateur.
Bientôt une passerelle Starlink dans nos iPhone ?
On le sait, malgré un refus initial en 2022, Apple pourrait finalement accepter de collaborer avec SpaceX pour intégrer Starlink aux futurs iPhone. Apple finance actuellement la modernisation du réseau de GlobalStar. Il n'empêche que SpaceX a récemment adapté ses satellites pour qu'ils fonctionnent sur les mêmes fréquences radio que les iPhone. De son côté, le PDG de GlobalStar n'exclut pas de mettre son entreprise en vente pour 10 milliards de dollars.
La prise en charge du réseau "5G non terrestre" (NTN) passe par l'intégration de la bande n252. L'idée est de pouvoir basculer de la 5G classique à la 5G non terrestre de manière fluide. Starlink a d'ailleurs acquis pour 17 milliards de dollars des fréquences AWS-4 auprès d'EchoStar. Or, cette bande AWS-4 correspond exactement à la bande n252 qui a été standardisée par le groupe 3GPP.
Reste à savoir si Space X envisagera le rachat de GlobalStar pour accélérer ces travaux et le déploiement des services premium payants pour les iPhone.