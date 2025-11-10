Selon Bloomberg, la firme de Tim Cook entend rendre l'iPhone encore plus opérationnel en zones blanches. Cinq nouveautés seraient ainsi en cours de développement.

1 - Une ouverture aux développeurs tiers

Apple prépare une API permettant aux créateurs d'applications d'intégrer la connectivité satellite. Cette interface de programmation permettra aux éditeurs de concevoir des services compatibles avec le réseau GlobalStar. On imagine alors que des apps comme AllTrails pourraient permettre aux randonneurs de signaler une urgence médicale. Les applications de météo pourraient de leur côté mieux prévenir des perturbations pour les utilisateurs en haute mer.

2 - Apple Maps en mode satellite

Le service de cartographie reste dans l'ombre de Google Maps depuis sa sortie en 2012. Il n'empêche que ce dernier a bien évolué et devrait alors pouvoir fonctionner sans Wi-Fi, ni réseau cellulaire. Les utilisateurs devraient donc être en mesure de consulter leurs itinéraires dans les régions reculées ou lors de randonnées en montagne.

3 - Le partage de photos via Messages

La messagerie satellite, actuellement limitée aux textes dans certaines régions, permettra bientôt d'échanger des images.

4 - Une connexion naturelle sans orientation

Le principal frein actuel disparaîtra. Les utilisateurs pourront maintenir une connexion satellite même quand l'iPhone se trouve dans une poche, une voiture ou un bâtiment, sans devoir orienter l'appareil vers le ciel. C'est sans doute sur ce point qu'il faudra changer de matériel.

5 - L'intégration du 5G NTN

Le réseau 5G non terrestre permet aux antennes terrestres de s'appuyer sur les satellites pour étendre leur couverture. L'iPhone basculerait automatiquement sur le satellite lorsque le signal cellulaire faiblit, sans intervention de l'utilisateur.