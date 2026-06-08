Le changement le plus visible reste le rebranding et la refonte de Siri. L'assistant s'appelle désormais Siri AI et bénéficie d'une application dédiée — un signal clair qu'Apple entend lui donner une place à part entière dans l'écosystème, au même titre que les apps natives. L'expérience devient plus conversationnelle, plus capable de maintenir le fil d'un échange sans que l'utilisateur ait à tout reformuler. L'historique des conversations est synchronisé de manière privée entre les appareils via iCloud, on peut démarrer une conversation sur Mac et la reprendre sur iPhone, iPad, Apple Watch ou Apple Vision Pro.

Sur les appareils équipés du modèle on-device le plus avancé d'Apple (iPhone Air, iPhone 17 Pro et Pro Max, iPad M4 ou plus récent, Mac M3 ou plus récent et Apple Vision Pro M5) Siri AI gagne également des voix plus expressives, dont le rythme et l'expressivité sont personnalisables. La dictée fait un bond en avant : ponctuation, majuscules et mise en forme sont gérées automatiquement en temps réel, sans intervention de l'utilisateur.