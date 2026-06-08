Apple frappe fort sur l'intelligence artificielle à la WWDC 2026. Siri change de nom, de nature et d'ambition, mais les utilisateurs européens sur iPhone devront patienter, encore.
Chaque année, la WWDC est l'occasion pour Apple de poser les jalons de ses grandes orientations logicielles. Cette édition 2026 ne fait pas exception, et l'intelligence artificielle en est clairement le fil conducteur. Entre la refonte complète de Siri, désormais baptisé Siri AI, le renforcement des Apple Foundation Models et la collaboration avec Google Gemini, Apple dessine une nouvelle ambition pour son écosystème IA — avec la confidentialité comme ligne de conduite. Mais comme souvent avec Apple Intelligence, le déploiement sera progressif, et les utilisateurs européens sur iPhone devront patienter.
Siri AI, une app dédiée et une lecture de l'écran en temps réel : l'assistant change de dimension
Le changement le plus visible reste le rebranding et la refonte de Siri. L'assistant s'appelle désormais Siri AI et bénéficie d'une application dédiée — un signal clair qu'Apple entend lui donner une place à part entière dans l'écosystème, au même titre que les apps natives. L'expérience devient plus conversationnelle, plus capable de maintenir le fil d'un échange sans que l'utilisateur ait à tout reformuler. L'historique des conversations est synchronisé de manière privée entre les appareils via iCloud, on peut démarrer une conversation sur Mac et la reprendre sur iPhone, iPad, Apple Watch ou Apple Vision Pro.
Sur les appareils équipés du modèle on-device le plus avancé d'Apple (iPhone Air, iPhone 17 Pro et Pro Max, iPad M4 ou plus récent, Mac M3 ou plus récent et Apple Vision Pro M5) Siri AI gagne également des voix plus expressives, dont le rythme et l'expressivité sont personnalisables. La dictée fait un bond en avant : ponctuation, majuscules et mise en forme sont gérées automatiquement en temps réel, sans intervention de l'utilisateur.
Deux nouvelles fonctionnalités marquent une rupture nette avec l'ancien Siri. D'abord, la capacité à lire l'écran en temps réel : Siri AI comprend ce qui s'affiche à l'instant T, ce qui lui permet d'agir sur le contexte sans que l'utilisateur ait à décrire ou copier-coller quoi que ce soit. Il peut également fouiller les messages, mails et photos pour enrichir ses réponses, ou se connecter au web pour obtenir des informations à jour. Le tout sous la bannière Privacy First et via le Private Cloud Compute d'Apple, qui garantit que les données sensibles ne transitent pas en clair vers des serveurs tiers.
Apple Foundation Models et Gemini, local et cloud : l'infrastructure qui propulse Apple Intelligence
Apple s'appuie désormais sur deux piliers pour faire tourner son intelligence artificielle. D'un côté, les Apple Foundation Models, des modèles développés en interne qui s'exécutent directement sur l'appareil, sans passer par des serveurs distants. De l'autre, une collaboration officialisée avec Google et ses modèles Gemini, annoncée dès janvier dernier, qui prend ici tout son sens : certaines requêtes plus complexes sont traitées dans le cloud, avec Gemini en renfort.
Cette architecture hybride permet à Apple de proposer des capacités IA avancées tout en maintenant une promesse de confidentialité sur les traitements locaux. Apple dévoile par ailleurs un deuxième modèle de langage propriétaire, conçu pour améliorer sensiblement la compréhension du langage naturel et les performances en dictée. Ce modèle intègre également des capacités multimodales : compréhension d'images et génération visuelle. À noter que certaines fonctions de génération d'images sont soumises à des limites d'utilisation quotidiennes, un accès élargi étant disponible via les abonnements iCloud+.
Siri AI s'invite dans la Dynamic Island sur iPhone, dans Spotlight sur Mac et sur l'Apple Watch
Apple pousse l'intégration de Siri AI un cran plus loin en l'ancrant directement dans la Dynamic Island. Faire glisser l'écran de bas en haut déclenche la conversation depuis la Dynamic Island. Abaisser encore un peu plus ouvre l'application Siri AI à part entière, de manière fluide et naturelle. Siri AI n'est plus une interruption, il devient une couche native de l'expérience iPhone.
Sur macOS, Apple choisit une approche différente mais tout aussi soignée. Siri AI s'intègre directement dans Spotlight, depuis lequel il devient possible de poser une question et d'engager une conversation complète, dans une fenêtre déplaçable librement à l'écran. Un clic droit sur une sélection de fichiers fait apparaître un nouveau menu Siri pour interroger directement les documents concernés. L'assistant peut également consulter mails et messages pour affiner ses réponses. Sur watchOS enfin, Siri AI arrive en vocal mais aussi via une application dédiée, confirmant la volonté d'Apple d'en faire un assistant véritablement omniprésent sur l'ensemble de sa gamme.
Apple étend par ailleurs les capacités de Visual Intelligence bien au-delà de l'iPhone. Sur iPad, la fonction s'intègre directement à l'expérience de capture d'écran. Sur Mac, un raccourci clavier dédié permet de sélectionner n'importe quel élément à l'écran et d'interroger Siri directement. Et sur iPhone, Siri AI fait son entrée dans l'application Caméra avec un mode dédié : en appuyant sur le déclencheur, Siri voit ce que l'objectif capture et peut agir en conséquence, comme pour proposer des infos nutritionnelles sur un plat.
Écrire avec Siri AI : un assistant rédactionnel qui apprend votre style et s'invite dans toutes les apps
Apple renforce également les capacités rédactionnelles d'Apple Intelligence. L'assistant Siri s'intègre plus profondément aux applications et apprend progressivement le style de l'utilisateur en fonction du contexte (un mail professionnel, un message informel, une note rapide) pour proposer des suggestions cohérentes avec la façon dont il écrit habituellement. Siri AI peut désormais relire un texte, donner son avis et suggérer des reformulations. La relecture automatique est disponible dans toutes les applications, y compris les apps tierces.
Siri AI peut désormais relire un texte, donner son avis et suggérer des reformulations. La relecture automatique est disponible dans toutes les applications, y compris les apps tierces. Apple pousse la personnalisation encore plus loin dans Mail et Messages : Siri apprend le style de l'utilisateur par destinataire (ton, ponctuation, longueur habituelle des messages) pour que les brouillons générés collent au plus près à sa façon naturelle d'écrire. Ces fonctionnalités rédactionnelles seront disponibles en anglais au lancement, d'autres langues devant suivre. Apple précise qu'Apple Intelligence sera supporté dans seize langues au total, dont le français.
Disponibilité : une beta en anglais cette année, l'iPhone et l'iPad en Europe exclus au lancement faute d'accord avec Bruxelles
Siri AI sera disponible en beta cette année pour les utilisateurs dont l'appareil est configuré en anglais, avec une expansion rapide promise vers d'autres langues. Mais c'est sur la question européenne qu'Apple hausse le ton. En raison du Digital Markets Act, Siri AI ne sera pas disponible sur iOS et iPadOS dans l'Union européenne au lancement d'iOS 27 et iPadOS 27. Craig Federighi, vice-président senior en charge de l'ingénierie logicielle, ne mâche pas ses mots : « Nous sommes profondément déçus que nos utilisateurs européens n'aient pas accès à Siri AI sur iPhone ou iPad ».
La situation est d'autant plus tendue qu'Apple affirme avoir formulé plusieurs propositions aux régulateurs européens au cours des derniers mois, sans qu'aucune n'ait été acceptée. La firme avait notamment conçu une solution baptisée Trusted System Agent, un intermédiaire permettant à d'autres assistants virtuels d'accéder aux mêmes fonctionnalités que Siri AI en toute sécurité, assortie d'un plan de déploiement progressif sur dix-huit mois. La Commission européenne a refusé. Apple explique que l'interprétation du DMA par les régulateurs obligerait la firme à accorder à n'importe quel système d'IA un accès quasi illimité aux données personnelles des utilisateurs (messages, fichiers, applications) sans les protections qu'elle juge indispensables. Un risque qu'elle dit ne pas pouvoir accepter.
Les utilisateurs européens pourront toutefois accéder à Siri AI sur macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27. Les développeurs basés dans l'UE ne pourront pas non plus tester les nouvelles fonctionnalités Siri AI pour leurs apps sur iOS et iPadOS. La Chine est également exclue du déploiement initial, Apple indiquant travailler à satisfaire les exigences réglementaires locales. Aucun calendrier n'est communiqué pour l'une ou l'autre de ces zones.