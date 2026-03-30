iOS 27 doit introduire un mécanisme baptisé "Extensions". Ce système permettra aux applications IA tierces - comme Claude d'Anthropic, Google Gemini ou encore ChatGPT - d'être invoquées directement depuis Siri. L'utilisateur n'a donc plus besoin de quitter l'assistant vocal pour passer d'un modèle à un autre. Siri joue alors le rôle de point d'entrée unique, quelle que soit l'IA sollicitée en arrière-plan.

Si Apple permet déjà de configurer un navigateur ou un client mail tiers par défaut, la firme entend donc en faire de même avec les prestataires d'IA. Seulement là, les enjeux sont plus importants puisqu'il ne s'agit pas d'une simple application mais de la couche de base du système d'exploitation lui-même.

Lorsque l'utilisateur choisira un modèle premium, la transaction sera effectuée via les mécanismes d'Apple, ce qui signifie donc que la firme de Cupertino prélèvera une commission de 30% sur chaque transaction.