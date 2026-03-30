Apple ne cherche plus à rattraper ChatGPT ou Google Gemini. La firme préparerait une refonte de Siri dans iOS 27, avec un système d'intégration d'IA tierces qui transformerait l'App Store en place de marché pour agents IA. la firme entend y appliquer une logique financière déjà bien rodée : encaisser 30% de commission sur chaque transaction, comme elle le fait depuis 18 ans.
Selon des informations de Bloomberg, Apple prévoit de dévoiler sa nouvelle stratégie IA à la WWDC du 8 juin prochain. Apple ne miserait finalement pas sur le développement de ses propres modèles de langage, mais aurait dans les cartons une stratégie davantage axée sur son rôle historique de plateforme.
Un IA store centralisé ans Siri
iOS 27 doit introduire un mécanisme baptisé "Extensions". Ce système permettra aux applications IA tierces - comme Claude d'Anthropic, Google Gemini ou encore ChatGPT - d'être invoquées directement depuis Siri. L'utilisateur n'a donc plus besoin de quitter l'assistant vocal pour passer d'un modèle à un autre. Siri joue alors le rôle de point d'entrée unique, quelle que soit l'IA sollicitée en arrière-plan.
Si Apple permet déjà de configurer un navigateur ou un client mail tiers par défaut, la firme entend donc en faire de même avec les prestataires d'IA. Seulement là, les enjeux sont plus importants puisqu'il ne s'agit pas d'une simple application mais de la couche de base du système d'exploitation lui-même.
Lorsque l'utilisateur choisira un modèle premium, la transaction sera effectuée via les mécanismes d'Apple, ce qui signifie donc que la firme de Cupertino prélèvera une commission de 30% sur chaque transaction.
Siri pour des tâches en local, et des tâches complexes déléguées
On le sait, Apple a été prise de court par l'émergence de ChatGPT en 2022. Depuis, elle a perdu plusieurs dizaines d'ingénieurs au profit d'OpenAI, Meta, Google et Anthropic. Pour retenir ses talents, Apple a commencé à verser des primes exceptionnelles aux concepteurs produit de l'iPhone, entre 200 000 et 400 000 dollars, avec un déblocage échelonné sur quatre ans.
Pour Apple, l'idée est donc, dans un premier temps, d'embarquer suffisamment d'IA dans iOS pour que les utilisateurs ne migrent pas vers Android. Puis, d'ouvrir la plateforme à ceux qui investissent massivement dans les grands modèles. Et enfin de récupérer une part de la valeur générée. On le sait, en parallèle, Apple travaille avec Google pour intégrer sa technologie Gemini à Siri, ce qui lui permet de proposer des fonctions IA opérationnelles sans avoir à les développer en interne.
En se transformant en plateforme, Apple a également l'avantage de pouvoir associer un modèle IA à ses puces Apple Silicon afin d'exécuter à la fois des tâches en local avec ses propres algorithmes et des tâches plus complexes envoyées vers les serveurs du prestataire choisi par l'utilisateur.