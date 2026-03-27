Apple envisagerait d’ouvrir Siri à plusieurs intelligences artificielles, comme Claude ou Gemini. ChatGPT perdrait dans le même temps son exclusivité sur les plateformes du constructeur.
Siri pourrait bientôt changer de dimension. Alors qu’Apple peine encore à concrétiser certaines promesses autour de son intelligence artificielle, la firme travaillerait sur une approche plus ouverte. Apple voudrait permettre à différents services d’IA de s’intégrer directement dans l’assistant. Une stratégie qui marquerait une rupture avec le fonctionnement actuel, et qui pourrait rapprocher Siri des usages proposés par les chatbots modernes.
Siri s’ouvrirait à plusieurs IA via un système d’extensions
Apple développerait un nouveau système baptisé Extensions, destiné à connecter Siri à des intelligences artificielles tierces.
Concrètement, des applications d’IA pourraient venir se greffer à l’assistant. Des services comme Claude pourraient ainsi fonctionner directement avec Siri, en complément des technologies déjà utilisées en interne.
Cette approche permettrait à Apple d’éviter de multiplier les partenariats exclusifs. L’utilisateur pourrait choisir les services d’IA qu’il souhaite utiliser, via une nouvelle section dédiée dans l’App Store. Cette évolution s’inscrirait dans la continuité de l’intégration de ChatGPT introduite avec iOS 18, mais avec une logique beaucoup plus ouverte et modulaire.
OpenAI serait toutefois le grand perdant de l’histoire. Aujourd’hui, Apple Intelligence fait appel automatiquement à ChatGPT lorsqu'il n'est plus capable de répondre à une demande. Avec ce nouveau système, Siri serait agnostique et l’utilisateur final aurait le dernier mot sur le service qu'il préfère employer, et à qui il confie ses données.
Les applications devront toutefois être mises à jour pour profiter de cette compatibilité, probablement autour de la sortie d’iOS 27 en septembre prochain.
Siri passe d'un assistant à une plateforme d'IA générative
En parallèle, Apple travaillerait sur une transformation plus large de Siri. L’assistant pourrait adopter un fonctionnement plus proche des chatbots actuels, avec des interactions plus naturelles et conversationnelles.
Une application Siri dédiée serait également en test, intégrant ce système d’extensions et permettant d’accéder plus facilement aux différents services d’IA installés. Cette nouvelle version serait disponible sur iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, signe d’une volonté d’unifier l’expérience sur l’ensemble des appareils Apple.
Apple continuerait par ailleurs d’utiliser ses propres modèles et ceux de Google Gemini pour certaines fonctions, notamment liées à Apple Intelligence.
Avec cette approche, Siri pourrait évoluer vers un véritable hub d’intelligences artificielles, capable de s’adapter aux usages et aux préférences de chaque utilisateur.