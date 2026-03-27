Apple développerait un nouveau système baptisé Extensions, destiné à connecter Siri à des intelligences artificielles tierces.

Concrètement, des applications d’IA pourraient venir se greffer à l’assistant. Des services comme Claude pourraient ainsi fonctionner directement avec Siri, en complément des technologies déjà utilisées en interne.

Cette approche permettrait à Apple d’éviter de multiplier les partenariats exclusifs. L’utilisateur pourrait choisir les services d’IA qu’il souhaite utiliser, via une nouvelle section dédiée dans l’App Store. Cette évolution s’inscrirait dans la continuité de l’intégration de ChatGPT introduite avec iOS 18, mais avec une logique beaucoup plus ouverte et modulaire.

OpenAI serait toutefois le grand perdant de l’histoire. Aujourd’hui, Apple Intelligence fait appel automatiquement à ChatGPT lorsqu'il n'est plus capable de répondre à une demande. Avec ce nouveau système, Siri serait agnostique et l’utilisateur final aurait le dernier mot sur le service qu'il préfère employer, et à qui il confie ses données.

Les applications devront toutefois être mises à jour pour profiter de cette compatibilité, probablement autour de la sortie d’iOS 27 en septembre prochain.