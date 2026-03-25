Apple préparerait une refonte majeure de Siri avec iOS 27. L’assistant vocal pourrait évoluer en véritable agent IA intégré à tout le système.
C’est enfin le bout du tunnel pour Siri. À la traîne depuis l’arrivée de l’IA dans les mains du grand public à travers ChatGPT ou Gemini, l’assistant vocal pourrait s’offrir une transformation en profondeur. Selon Bloomberg, Apple travaillerait actuellement sur une refonte complète de son assistant, attendue avec iOS 27. Interface repensée, nouvelles interactions et intégration étendue dans les applications : la marque chercherait à repositionner Siri au cœur de son écosystème. Une évolution très attendue, près de deux ans après la présentation d’Apple Intelligence et les retards en cascade quant au déploiement des nouvelles capacités de l'assistant vocal.
Une application Siri dédiée : l’assistant vocal devient un chatbot
Apple testerait une nouvelle version de Siri pensée comme un agent intelligent capable d’interagir de manière conversationnelle, à l’écrit comme à l’oral, à l’instar d’un ChatGPT ou d'un Claude.
L’assistant pourrait adopter une interface proche des chatbots actuels, avec des échanges sous forme de messages, la possibilité d’envoyer des fichiers ou encore de consulter l’historique des conversations. L’objectif serait de dépasser le simple assistant vocal pour proposer une expérience plus complète et continue, aidée par l’intégration du modèle Gemini annoncée en janvier dernier.
Dans cette logique, Apple travaillerait aussi sur une application Siri dédiée, disponible sur iPhone, iPad et Mac. Elle regrouperait les interactions passées, permettrait de retrouver des échanges et de lancer facilement de nouvelles requêtes. Pour le moment, cette app est à l’étude, et pourrait arriver plus tard dans l’année, après le lancement d’iOS 27.
Siri pourrait également s’appuyer davantage sur les données personnelles de l’utilisateur — messages, notes ou emails — pour répondre de manière plus contextualisée, tout en étant capable de rechercher des informations sur le web ou dans les applications. C’est l’une des fonctions présentées en 2024, mais qui avait été supprimée, faute de résultats probants.
Siri deviendrait le point d’entrée de l’IA sur tous les appareils Apple
Au-delà de son interface, Siri pourrait s’intégrer beaucoup plus profondément dans les systèmes Apple.
Un bouton « Demander à Siri » serait en cours de test dans différentes applications. Il permettrait d’envoyer directement du contenu à l’assistant, par exemple pour obtenir des explications sur un texte ou retrouver des informations liées à un document.
Autre piste évoquée : une option « Écrire avec Siri » accessible depuis le clavier, pour générer ou modifier du texte plus facilement. Une manière de rendre les outils d’écriture assistée plus visibles et accessibles qu’aujourd’hui.L’interface elle-même évoluerait également. Siri pourrait apparaître dans la Dynamic Island ou sous forme de panneau interactif, avec des indications en temps réel lors du traitement des requêtes.
Apple envisagerait enfin de fusionner certaines fonctions de recherche, notamment Spotlight, avec Siri, afin de proposer une expérience unifiée capable de retrouver des contenus locaux comme des informations en ligne.
Ces changements restent encore en phase de test et pourraient évoluer d’ici leur présentation officielle le 8 juin prochain lors de la WWDC 2026. Ils illustrent néanmoins une direction claire : faire de Siri un point d’entrée central pour interagir avec l’ensemble de l’écosystème Apple, bien au-delà de son rôle actuel.