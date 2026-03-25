Apple testerait une nouvelle version de Siri pensée comme un agent intelligent capable d’interagir de manière conversationnelle, à l’écrit comme à l’oral, à l’instar d’un ChatGPT ou d'un Claude.

L’assistant pourrait adopter une interface proche des chatbots actuels, avec des échanges sous forme de messages, la possibilité d’envoyer des fichiers ou encore de consulter l’historique des conversations. L’objectif serait de dépasser le simple assistant vocal pour proposer une expérience plus complète et continue, aidée par l’intégration du modèle Gemini annoncée en janvier dernier.

Dans cette logique, Apple travaillerait aussi sur une application Siri dédiée, disponible sur iPhone, iPad et Mac. Elle regrouperait les interactions passées, permettrait de retrouver des échanges et de lancer facilement de nouvelles requêtes. Pour le moment, cette app est à l’étude, et pourrait arriver plus tard dans l’année, après le lancement d’iOS 27.

Siri pourrait également s’appuyer davantage sur les données personnelles de l’utilisateur — messages, notes ou emails — pour répondre de manière plus contextualisée, tout en étant capable de rechercher des informations sur le web ou dans les applications. C’est l’une des fonctions présentées en 2024, mais qui avait été supprimée, faute de résultats probants.