Selon plusieurs sources proches du dossier, l'assistant vocal rencontrerait encore des difficultés à répondre précisément aux questions des utilisateurs. Siri ne traiterait pas toujours correctement les requêtes, mettrait parfois trop de temps à répondre et aurait du mal à comprendre les demandes complexes. C'est pourtant tout l'enjeu de cette nouvelle version de Siri, censée être plus intelligente et conversationnelle.

Les fonctions les plus ambitieuses seraient particulièrement touchées. La capacité de Siri à exploiter les données personnelles, par exemple retrouver un ancien message pour lancer un podcast partagé par un ami, pourrait être reportée. Apple testerait même un mode « preview » interne, suggérant un lancement partiel ou accompagné d’avertissements à l'écran pour indiquer à l'utilisateur que Siri reste en bêta. Cela a été le cas des outils Apple Intelligence à leur lancement en 2024.

Autre point sensible : les commandes vocales avancées pour contrôler des applications tierces, connues sous le nom d’« app intents ». L’idée est de pouvoir demander à Siri de trouver une image, la modifier puis l’envoyer à un contact en une seule phrase. En l’état, ces scénarios ne fonctionneraient pas de manière fiable.

Certains testeurs évoquent aussi un bug où Siri coupe l’utilisateur lorsqu’il parle trop vite. Dans d’autres cas, l’assistant basculerait vers ChatGPT, intégré par défaut à Apple Intelligence, au lieu d’utiliser les nouveaux modèles internes.