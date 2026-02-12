La grande refonte de Siri devait arriver avec iOS 26.4 au printemps. Mais des problèmes découverts en interne pourraient repousser plusieurs fonctions très attendues.
Annoncée en juin 2024, la nouvelle génération de Siri devait marquer un tournant pour Apple dans la course à l’intelligence artificielle. L’assistant vocal promettait d’exploiter les données personnelles, de comprendre le contenu affiché à l’écran et d’exécuter des actions complexes dans les applications. Prévu pour iOS 18 et le lancement de l'iPhone 16, la situation s'est rapidement compliquée et les équipes d'Apple n'ont pas pu livrer à temps la nouvelle version de Siri. Après de multiples reports, et l'officialisation d'un partenariat entre Google et Apple pour utiliser le modèle Gemini, l'entreprise visait mars 2026 et iOS 26.4 pour concrétiser ces annonces. Pourtant, à quelques semaines de l’échéance, le calendrier semble déjà vaciller.
Le nouveau Siri ne marche toujours pas aussi bien prévu
Selon plusieurs sources proches du dossier, l'assistant vocal rencontrerait encore des difficultés à répondre précisément aux questions des utilisateurs. Siri ne traiterait pas toujours correctement les requêtes, mettrait parfois trop de temps à répondre et aurait du mal à comprendre les demandes complexes. C'est pourtant tout l'enjeu de cette nouvelle version de Siri, censée être plus intelligente et conversationnelle.
Les fonctions les plus ambitieuses seraient particulièrement touchées. La capacité de Siri à exploiter les données personnelles, par exemple retrouver un ancien message pour lancer un podcast partagé par un ami, pourrait être reportée. Apple testerait même un mode « preview » interne, suggérant un lancement partiel ou accompagné d’avertissements à l'écran pour indiquer à l'utilisateur que Siri reste en bêta. Cela a été le cas des outils Apple Intelligence à leur lancement en 2024.
Autre point sensible : les commandes vocales avancées pour contrôler des applications tierces, connues sous le nom d’« app intents ». L’idée est de pouvoir demander à Siri de trouver une image, la modifier puis l’envoyer à un contact en une seule phrase. En l’état, ces scénarios ne fonctionneraient pas de manière fiable.
Certains testeurs évoquent aussi un bug où Siri coupe l’utilisateur lorsqu’il parle trop vite. Dans d’autres cas, l’assistant basculerait vers ChatGPT, intégré par défaut à Apple Intelligence, au lieu d’utiliser les nouveaux modèles internes.
Apple joue la montre pour ne pas décevoir ses utilisateurs
La nouvelle architecture de Siri, baptisée « Linwood », repose sur les Apple Foundation Models, désormais enrichis par des technologies issues de Google Gemini. Apple développe en parallèle un outil de recherche web synthétisée et une fonction de génération d’images, déjà visibles dans certaines versions internes d’iOS 26.5.
Le glissement vers iOS 26.5, attendu en mai, voire vers iOS 27 en septembre, semble dorénavant envisagé pour certaines fonctions. Les ingénieurs auraient reçu pour consigne de poursuivre les tests sur la prochaine mise à jour.
En toile de fond, Apple prépare aussi une version encore plus ambitieuse de Siri pour iOS 27, avec un fonctionnement plus proche d’un chatbot conversationnel. Le projet, baptisé « Campo », viserait une intégration plus profonde de l’IA dans Mail, Safari ou Calendrier.
La situation peut paraître décevante, mais le calendrier d'Apple est toujours respecté. L'entreprise est restée prudente en évoquant un lancement de ces fonctions en 2026, sans plus de précisions. Certes, la rumeur d'une sortie avec iOS 26.4 était tenace, mais Apple préfère jouer la montre avec un service qui fonctionne, plutôt que de lancer un nouveau Siri boiteux qui ne conviendra à personne.