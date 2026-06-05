La WWDC 2026, c’est ce lundi 8 juin 2026 à partir de 19 h. À quelques heures de l’évènement, faisons le point sur tout ce que pourrait présenter Apple lors de sa keynote, des annonces les plus évidentes à nos attentes les plus folles.
Les mois de mai et juin sont chaque année le grand moment pour les géants de la tech de présenter leurs dernières innovations logicielles. De la Google I/O mi-mai à la conférence Build de Microsoft début juin, la fin du printemps donne le tempo pour le reste de l’année. Traditionnellement, Apple ferme le bal avec sa WWDC, un évènement annuel réservé aux développeurs mais retransmis en vidéo pour le grand public. La keynote inaugurale permet à l’état-major de dévoiler ses nouveautés software, et cette année s’annonce la plus intéressante depuis un moment. IOS 27, macOS 27 seront évidemment de la partie, mais la Pomme doit surtout marquer les esprits sur le front de l’IA. Après un départ manqué en 2024 avec Apple Intelligence, cette WWDC se présente d’emblée comme le vrai saut de la marque dans le domaine.
Comment suivre la WWDC 2026 ?
La keynote inaugurale aura lieu ce lundi 8 juin 2026 à partir de 19H00, heure française. Vous pourrez la suivre chez vous sur YouTube, ou via vos appareils Apple en passant par l’application Apple TV pour profiter de la conférence dans les meilleures conditions.
Clubic passe en live pour l’occasion avec un direct organisé dès 18 h 30. Nouveautés, analyse et décryptage : vous saurez tout sur les derniers logiciels d’Apple pour 2026 et sur toutes les annonces réalisées par Tim Cook et ses équipes.
Siri fait peau neuve, grâce à Gemini
C’est probablement l’annonce la plus attendue, et la plus évidente, qui sera réalisée par Apple lors de cette keynote : Siri va enfin basculer dans l’IA. Ces derniers mois, le constructeur a entrepris un énorme chantier pour rattraper son retard sur ChatGPT, Claude ou encore Gemini. C’est d’ailleurs avec Google qu’Apple a passé un accord pour intégrer Gemini au cœur de Siri et le rendre plus intelligent, personnalisé et réactif.L’invitation d’Apple a vendu la mèche : Siri bénéficiera d’une toute nouvelle interface. L’assistant vocal se logera dans la Dynamic Island des iPhone lorsque l’on pose une question, qui s’illuminera lors de la conversation. Il prendra également la forme d’un chatbot, sous la forme d'une application dédiée, pour discuter avec l'assistant de manière naturelle. Apple a compris que Siri est le nom associé à l’IA chez Apple, bien plus qu'Apple Intelligence, et c'est ce dernier qui sera mis en avant dans la communication.
Apple veut en outre intégrer Siri au plus près des applications système, et la technologie pourra utiliser toutes les données de l’utilisateur pour lui apporter une réponse personnalisée. Enfin, les différentes options déjà présentes (outils d’écriture, réponse rapide…) seront plus visibles dans les apps comme Messages, Notes ou Mail, avec des boutons plus visibles.
Mieux encore : Apple devrait ouvrir Siri à la concurrence. Aujourd’hui, c'est ChatGPT qui prend le relais quand Siri atteint ses limites. Demain, via un système d’extensions, il serait possible d’y brancher son abonnement Claude ou Gemini pour traiter les requêtes complexes. Apple ne cherche pas à imposer sa technologie — le retard pris est trop grand — mais à devenir un agrégateur. Le traitement sera réalisé en grande partie en local, avec un accord passé avec Google pour les calculs serveur, les données restant chiffrées tout au long du processus.
Siri devrait être proposé en version bêta dans les premiers mois, et Apple pourrait mettre en place une liste d’attente afin de ne pas surcharger les serveurs et laisser du temps à ses équipes de peaufiner son assistant. Après le démarrage raté d'Apple Intelligence, la prudence semble de mise.
iOS 27, macOS 27 : des mises à jour de consolidation
Sur le front des OS, la WWDC 2026 ne devrait pas rester dans les annales. L’intégration de l’IA est le dossier prioritaire, et les équipes de développement d’iOS 27 auraient été priées de mettre les nouvelles fonctions de côté pour travailler sur l’optimisation et le nettoyage de code. Pour être honnête, iOS en a bien besoin. IOS 26 est toujours infesté de bugs visibles plus de 8 mois après sa sortie, et nombre d’utilisateurs attendent un vrai polish du système. Ici, on croise les doigts. On attend quand même quelques ajouts, avec de nouvelles options photo par IA, ou la possibilité d’ajouter n’importe quel billet ou carte dans l’application Cartes.
Liquid Glass sera toujours de la partie, mais Apple a écouté les critiques. Ces nouvelles mises à jour seront l’occasion pour le constructeur de revoir certains éléments et d’ajuster une proposition qui ne fait toujours pas l’unanimité. Quelques apps pourraient également recevoir une attention particulière. C’est le cas de l’Appareil Photo, dont le minimalisme a été très critiqué et qui pourrait accueillir un nouveau panneau bien plus accessible et personnalisable pour trouver les différentes options.
Du côté de macOS, même tableau. Il est plus probable que le système ressemble à un Mac OS X Snow Leopard (aucune nouvelle fonction, mais une rapidité accrue) plutôt qu’à un empilement de nouveautés. Même chose pour watchOS et tvOS, qui pourraient accueillir quelques ajouts à la marge, rien de révolutionnaire. Pour toutes ces plateformes, c'est l'IA qui se chargera d’apporter les vraies nouveautés.
HomePad, Apple TV, Mac Studio : des annonces produit à la WWDC ?
Votre serviteur ne miserait pas un euro sur l’annonce de nouveaux matériels à la WWDC. La conférence est dédiée au logiciel, le programme semble riche rien qu’avec l’arrivée du nouveau Siri. Mais il arrive aussi que la marque utilise la WWDC pour lancer quelques produits ciblés.
Le Mac Studio M5 pourrait être le bon client pour une annonce rapide. C’est une machine pensée pour les professionnels, et notamment les développeurs, et qui n’a pas été mise à jour depuis mars 2025. Un passage à la WWDC est une vitrine idéale. Après, la crise des composants est passée par là, et Apple n'a peut-être pas les stocks suffisants pour une sortie, même sur un modèle qui ne représente pas le cœur des ventes.
On murmure aussi l’arrivée d’un écran connecté que l’on surnomme HomePad, d'un nouveau HomePod mini ou d’une Apple TV 4K remise au goût du jour. Nous n’y croyons pas pour deux raisons. Ces produits grand public sont bien plus cohérents avec la keynote de septembre, en accompagnement des nouveaux iPhone. Et surtout, ils attendent le nouveau Siri : les lancer sans lui, c’est les priver de leurs principales nouveautés IA. Apple devrait préférer attendre que toutes les briques soient en place avant de dégainer son line-up pour la maison. À moins d'une surprise.
Tim Cook passe le flambeau à John Ternus
Cette WWDC 2026 sera aussi la dernière keynote de Tim Cook en tant que CEO d’Apple. Le dirigeant quittera ses fonctions au 1er septembre prochain, laissant sa place à John Ternus, actuel vice-président senior en charge du hardware et grand architecte des puces Apple Silicon. Un passage de témoin historique pour une marque qui n’aura connu que trois dirigeants en près de cinquante ans d’existence, et qui avait déjà su traverser une première transition après la disparition de Steve Jobs.
Ingénieur dans l’âme, discret sur scène, Ternus incarne un profil radicalement différent de celui de son prédécesseur. Réputé pour trancher là où Tim Cook hésitait, le nouveau patron de Cupertino hérite d’une entreprise en pleine transition vers l’IA, avec la bataille du post-iPhone déjà engagée. Lundi soir, Tim Cook montera sur scène comme à son habitude. Mais cette fois, ce sera la dernière.