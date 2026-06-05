C’est probablement l’annonce la plus attendue, et la plus évidente, qui sera réalisée par Apple lors de cette keynote : Siri va enfin basculer dans l’IA. Ces derniers mois, le constructeur a entrepris un énorme chantier pour rattraper son retard sur ChatGPT, Claude ou encore Gemini. C’est d’ailleurs avec Google qu’Apple a passé un accord pour intégrer Gemini au cœur de Siri et le rendre plus intelligent, personnalisé et réactif.L’invitation d’Apple a vendu la mèche : Siri bénéficiera d’une toute nouvelle interface. L’assistant vocal se logera dans la Dynamic Island des iPhone lorsque l’on pose une question, qui s’illuminera lors de la conversation. Il prendra également la forme d’un chatbot, sous la forme d'une application dédiée, pour discuter avec l'assistant de manière naturelle. Apple a compris que Siri est le nom associé à l’IA chez Apple, bien plus qu'Apple Intelligence, et c'est ce dernier qui sera mis en avant dans la communication.

Apple veut en outre intégrer Siri au plus près des applications système, et la technologie pourra utiliser toutes les données de l’utilisateur pour lui apporter une réponse personnalisée. Enfin, les différentes options déjà présentes (outils d’écriture, réponse rapide…) seront plus visibles dans les apps comme Messages, Notes ou Mail, avec des boutons plus visibles.

Mieux encore : Apple devrait ouvrir Siri à la concurrence. Aujourd’hui, c'est ChatGPT qui prend le relais quand Siri atteint ses limites. Demain, via un système d’extensions, il serait possible d’y brancher son abonnement Claude ou Gemini pour traiter les requêtes complexes. Apple ne cherche pas à imposer sa technologie — le retard pris est trop grand — mais à devenir un agrégateur. Le traitement sera réalisé en grande partie en local, avec un accord passé avec Google pour les calculs serveur, les données restant chiffrées tout au long du processus.

Siri devrait être proposé en version bêta dans les premiers mois, et Apple pourrait mettre en place une liste d’attente afin de ne pas surcharger les serveurs et laisser du temps à ses équipes de peaufiner son assistant. Après le démarrage raté d'Apple Intelligence, la prudence semble de mise.