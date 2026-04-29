La fonction Extend serait l’une des plus spectaculaires. Elle permettrait de générer du contenu au-delà du cadre initial d’une photo. Si une image a été prise trop serrée, l’utilisateur pourrait agrandir ses bords avec les doigts pour laisser l’IA compléter la scène. L’exemple donné évoque une photo rapprochée d’un monument, que l’outil pourrait enrichir avec une partie du décor environnant.

Enhance viserait un usage plus simple et plus quotidien. Cette option utiliserait l’intelligence artificielle pour améliorer automatiquement les couleurs, la lumière et la qualité générale d’une image. Elle pourrait donc servir à récupérer une photo trop terne, mal exposée ou simplement moins réussie que prévu, avec une intervention minimale de l’utilisateur. Un bouton « Baguette magique » existe déjà aujourd’hui pour améliorer une photo, mais avec des réglages plus simples. Ici, l’IA serait mise à profit pour un résultat plus fin et personnalisé en fonction de la nature de l’image.Reframe serait enfin pensé pour les photos spatiales, le format 3D conçu pour le casque Vision Pro. L’outil permettrait de modifier la perspective après la prise de vue. Une photo de voiture pourrait par exemple être ajustée pour passer d’une vue frontale à une composition mettant davantage en valeur le côté du véhicule.

Reste que tout ne serait pas encore parfaitement au point. En interne, Extend et Reframe ne seraient pas toujours fiables, et Apple pourrait retarder ou réduire certaines fonctions si les modèles ne progressent pas assez vite. L’outil d’effacement des objets a déjà reçu des critiques pour ses résultats parfois irréguliers, avec des artefacts ou des zones mal reconstruites. IOS 27 pourrait donc marquer un vrai tournant pour la photo sur iPhone, à condition qu’Apple parvienne à transformer cette promesse d’IA en outil vraiment utile au quotidien.