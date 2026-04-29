Apple préparerait une refonte importante des outils de retouche photo de l’iPhone, de l’iPad et du Mac. Avec iOS 27, l’intelligence artificielle pourrait enfin passer à la vitesse supérieure dans l’app Photos.
La photo est devenue l’un des usages les plus importants du smartphone, mais aussi l’un des terrains où l’intelligence artificielle progresse le plus vite. Supprimer un élément gênant, agrandir une image, corriger un flou ou améliorer une scène trop sombre : ces fonctions ne relèvent plus vraiment de la science-fiction sur certains appareils Android. Apple, de son côté, avance avec prudence. L’app Photos propose déjà quelques outils simples avec Apple Intelligence, dont « Corriger », capable d’effacer des objets grâce à l’IA. Cette première approche reste toutefois limitée et parfois imparfaite. Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, Apple préparerait une évolution beaucoup plus ambitieuse pour sauver une photo mal cadrée d’une simple pression sur un bouton.
Apple Intelligence va proposer trois nouvelles fonctions pour sauver vos images
C’est encore une fois Mark Gurman de Bloomberg qui nous indique qu’Apple développerait une nouvelle suite d’outils photo alimentée par Apple Intelligence. Ces fonctions seraient prévues pour les prochaines versions des systèmes d’exploitation attendues cet automne. Elles permettraient d’étendre, d’améliorer et de recadrer les images grâce à des modèles d’intelligence artificielle exécutés directement sur l’appareil.
Ce choix du traitement local est important. Il signifie que les opérations seraient réalisées sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, sans dépendre systématiquement d’un serveur distant. D’après la source, le traitement prendrait généralement quelques secondes. Apple ajouterait pour cela une nouvelle section baptisée « Apple Intelligence Tools » dans l’interface de modification des photos.
Aujourd’hui, l’app Photos repose surtout sur quatre grands outils : Ajuster, Filtres (ou Styles pour les iPhones récents), Recadrer et Corriger. Ce dernier est le seul vraiment lié à l’IA, puisqu’il permet de retirer un élément d’une image. La prochaine version irait beaucoup plus loin, avec trois nouvelles fonctions : Extend, Enhance, Reframe et Clean Up.
Photos pourrait créer du décor pour une photo mal cadrée ou améliorer vos images d’un clic
La fonction Extend serait l’une des plus spectaculaires. Elle permettrait de générer du contenu au-delà du cadre initial d’une photo. Si une image a été prise trop serrée, l’utilisateur pourrait agrandir ses bords avec les doigts pour laisser l’IA compléter la scène. L’exemple donné évoque une photo rapprochée d’un monument, que l’outil pourrait enrichir avec une partie du décor environnant.
Enhance viserait un usage plus simple et plus quotidien. Cette option utiliserait l’intelligence artificielle pour améliorer automatiquement les couleurs, la lumière et la qualité générale d’une image. Elle pourrait donc servir à récupérer une photo trop terne, mal exposée ou simplement moins réussie que prévu, avec une intervention minimale de l’utilisateur. Un bouton « Baguette magique » existe déjà aujourd’hui pour améliorer une photo, mais avec des réglages plus simples. Ici, l’IA serait mise à profit pour un résultat plus fin et personnalisé en fonction de la nature de l’image.Reframe serait enfin pensé pour les photos spatiales, le format 3D conçu pour le casque Vision Pro. L’outil permettrait de modifier la perspective après la prise de vue. Une photo de voiture pourrait par exemple être ajustée pour passer d’une vue frontale à une composition mettant davantage en valeur le côté du véhicule.
Reste que tout ne serait pas encore parfaitement au point. En interne, Extend et Reframe ne seraient pas toujours fiables, et Apple pourrait retarder ou réduire certaines fonctions si les modèles ne progressent pas assez vite. L’outil d’effacement des objets a déjà reçu des critiques pour ses résultats parfois irréguliers, avec des artefacts ou des zones mal reconstruites. IOS 27 pourrait donc marquer un vrai tournant pour la photo sur iPhone, à condition qu’Apple parvienne à transformer cette promesse d’IA en outil vraiment utile au quotidien.
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