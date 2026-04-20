Le bilan de Tim Cook à la tête d’Apple, moins flamboyant que le règne de Steve Jobs, est pourtant une réussite indéniable. Sous sa direction, le chiffre d’affaires annuel a presque quadruplé, dépassant les 416 milliards de dollars en 2025. Au-delà des chiffres, Cook aurait réussi l’exploit de transformer Apple en un mastodonte des services. Il est aussi derrière les lancements de l’Apple Watch ou des AirPods, mais a aussi raté le virage de l’intelligence artificielle, et n’a pas concrétisé l’essai sur le marché de la réalité augmentée avec l’Apple Vision Pro.

Dans ses nouvelles fonctions de président exécutif, Tim Cook conservera un rôle actif, notamment dans les relations avec les décideurs politiques mondiaux. Johny Srouji, vice-président en charge des technologies matérielles, et grand architecte des processeurs maison de la marque, récupère son poste et supervisera l’ensemble du développement matériel.

La transition devrait être fluide, Cook ayant prévu de travailler étroitement avec son successeur tout au long de l’été pour assurer le passage de flambeau. Reste désormais à voir si John Ternus saura imprimer sa propre marque sur les futurs produits iconiques de la firme. Nous serons rapidement fixés. John Ternus sera directement jeté dans le grand bain et assurera la keynote de rentrée, avec la présentation des iPhone 18 et d’un éventuel iPhone pliant qui devrait marquer un tournant pour la gamme de smartphones de la marque. Tout un symbole.