C’est la fin d’une ère pour le géant de Cupertino. Après quinze années d’une présidence marquée par une croissance insolente, Tim Cook s’apprête à passer le relais pour ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de la marque à la pomme.
Les rumeurs étaient de plus en plus insistantes ces derniers mois et sont désormais confirmées : Apple a officiellement annoncé que Tim Cook quitterait ses fonctions de CEO le 1er septembre 2026. Alors que le monde de la tech s’interrogeait sur sa succession, Apple semble avoir opté pour la continuité interne. Le choix de son successeur, une figure bien connue des observateurs attentifs, dessine déjà les contours d’une nouvelle ambition où l’ingénierie et l’innovation matérielle reprendraient une place centrale au sein de l’identité de l’entreprise.
John Ternus : le responsable du hardware prend la tête d’Apple
C’est John Ternus, actuel vice-président senior de l’ingénierie matérielle, qui a été choisi pour devenir le prochain directeur général d’Apple. Entré dans l’entreprise en 2001, cet ingénieur de formation a gravi tous les échelons jusqu’à intégrer l’équipe de direction exécutive en 2021. Tim Cook lui-même ne tarit pas d’éloges à son égard, décrivant un leader doté d’un « esprit d'ingénieur » et d’une « âme d'innovateur ».
Ternus n’est pas un inconnu pour les fans d'Apple : il a supervisé le développement de produits majeurs tels que l’iPad, les AirPods et plusieurs générations de Mac. Son rôle aurait été particulièrement déterminant lors de la transition vers les puces Apple Silicon, un tournant technologique majeur pour la firme. Ces dernières années, Ternus était de plus en plus présent dans les keynotes de la marque, et avait assuré le management de l’équipe design. Un symbole pour une marque aussi attachée à l’esthétique de ses produits.
Sous l’impulsion de John Ternus, le hardware d’Apple a connu une mue importante, avec un accent mis sur la durabilité et la résilience des appareils. On lui attribuerait notamment l’introduction de nouvelles techniques de fabrication, comme l’usage de titane imprimé en 3D ou le lancement récent du MacBook Neo.
Ce passage de témoin s’appuierait sur une vision à long terme, l’homme ayant travaillé sous l’égide de Steve Jobs puis sous le mentorat de Tim Cook. Dans sa première déclaration comme futur CEO du groupe, il indique vouloir « diriger en s’appuyant sur les valeurs et la vision qui ont façonné ce lieu si particulier depuis un demi-siècle ».
Tim Cook garde un pied chez Apple et assure la transition
Le bilan de Tim Cook à la tête d’Apple, moins flamboyant que le règne de Steve Jobs, est pourtant une réussite indéniable. Sous sa direction, le chiffre d’affaires annuel a presque quadruplé, dépassant les 416 milliards de dollars en 2025. Au-delà des chiffres, Cook aurait réussi l’exploit de transformer Apple en un mastodonte des services. Il est aussi derrière les lancements de l’Apple Watch ou des AirPods, mais a aussi raté le virage de l’intelligence artificielle, et n’a pas concrétisé l’essai sur le marché de la réalité augmentée avec l’Apple Vision Pro.
Dans ses nouvelles fonctions de président exécutif, Tim Cook conservera un rôle actif, notamment dans les relations avec les décideurs politiques mondiaux. Johny Srouji, vice-président en charge des technologies matérielles, et grand architecte des processeurs maison de la marque, récupère son poste et supervisera l’ensemble du développement matériel.
La transition devrait être fluide, Cook ayant prévu de travailler étroitement avec son successeur tout au long de l’été pour assurer le passage de flambeau. Reste désormais à voir si John Ternus saura imprimer sa propre marque sur les futurs produits iconiques de la firme. Nous serons rapidement fixés. John Ternus sera directement jeté dans le grand bain et assurera la keynote de rentrée, avec la présentation des iPhone 18 et d’un éventuel iPhone pliant qui devrait marquer un tournant pour la gamme de smartphones de la marque. Tout un symbole.