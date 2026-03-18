Face au présentateur Michael Strahan, Tim Cook a été net : "Non, je n'ai pas dit ça, c'est juste une rumeur qui circule." Avant d'ajouter : "je n'imagine ma vie sans Apple". Le dirigeant, qui a rejoint Apple il y a 28 ans et en assure la direction générale depuis août 2011, a insisté sur sa passion pour son travail et sur les équipes qui l'entourent, évoquant "des hauts et des bas" traversés ensemble.

Et pourtant, les rumeurs s'accrochent. En novembre 2025, le Financial Times avait affirmé qu'Apple se préparait activement à un départ de Cook dès le début 2026, une information que Bloomberg avait rapidement nuancée, jugeant ce calendrier "peu probable". Puis en janvier 2026, nous apprenions que Cook avait discrètement confié à John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle, la supervision des équipes de design d'Apple.