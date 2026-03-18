Interrogé sur le plateau de "Good Morning America" cette semaine, Tim Cook a écarté les rumeurs d'un départ imminent de la direction d'Apple. Le PDG, qui a fêté ses 65 ans l'an dernier, assure n'avoir aucun projet de retraite à court terme, même si les choses sont bel et bien en train de bouger en coulisse.
La rumeur d'un départ de Tim Cook n'en finit pas de circuler depuis plus d'un an. Invité à s'exprimer publiquement, le dirigeant a choisi de la démentir directement, sans pour autant préciser quand il compte faire ses cartons.
"C'est juste une rumeur qui circule"
Face au présentateur Michael Strahan, Tim Cook a été net : "Non, je n'ai pas dit ça, c'est juste une rumeur qui circule." Avant d'ajouter : "je n'imagine ma vie sans Apple". Le dirigeant, qui a rejoint Apple il y a 28 ans et en assure la direction générale depuis août 2011, a insisté sur sa passion pour son travail et sur les équipes qui l'entourent, évoquant "des hauts et des bas" traversés ensemble.
Et pourtant, les rumeurs s'accrochent. En novembre 2025, le Financial Times avait affirmé qu'Apple se préparait activement à un départ de Cook dès le début 2026, une information que Bloomberg avait rapidement nuancée, jugeant ce calendrier "peu probable". Puis en janvier 2026, nous apprenions que Cook avait discrètement confié à John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle, la supervision des équipes de design d'Apple.
John Ternus, un successeur façonné progressivement
Ce transfert de responsabilités en direction de Ternus n'est pas anodin. L'ingénieur est aujourd'hui considéré comme le candidat le plus probable à la succession de Cook : ses apparitions publiques se sont multipliées ces dernières années, aussi bien lors d'interviews que dans les vidéos de présentation des produits Apple. Ce repositionnement progressif ressemble moins à une coïncidence qu'à une passation de rôle préparée méthodiquement.
Cook avait lui-même évoqué en 2021, lors d'un entretien avec la journaliste Kara Swisher, qu'il "ne serait probablement plus" chez Apple dix ans plus tard. Les sources du Financial Times, elles, avaient jugé ce calendrier trop prudent et tablaient sur une transition bien plus rapide.
Partir de la direction, sans quitter Apple
Quitter le poste de PDG n'impliquerait pas forcément une rupture totale avec la firme. Plusieurs observateurs mentionnent la piste du président du conseil d'administration, un poste qui permettrait à Cook de rester impliqué dans les grandes orientations stratégiques sans assumer la gestion opérationnelle au quotidien. Début mars, lors d'un entretien autour du 50e anniversaire d'Apple, nous rapportions que Cook avait évoqué l'héritage de Steve Jobs, sans toutefois aborder son propre avenir.
À 65 ans, le dirigeant dit ne pas vouloir partir. Mais les récentes nominations en interne laissent penser qu'Apple, elle, se prépare quand même à cette éventualité depuis un moment déjà.