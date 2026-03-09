À l'approche du 50ᵉ anniversaire de la marque à la pomme, Tim Cook s'est confié sur l'avenir de la firme américaine. Selon lui, l'héritage de Steve Jobs continuera de guider les pas d'Apple pendant le siècle à venir et au-delà.
Le 1ᵉʳ avril prochain, Apple soufflera sa cinquantième bougie. Un événement que la firme de Cupertino entend bien évidemment célébrer en bonne et due forme. À l'approche de cette occasion, le patron de la marque, Tim Cook, s'est confié au micro de l'émission Sunday Morning de CBS lors d'un entretien avec le journaliste David Pogue. Cette fois, le dirigeant n’a pas évoqué la question de sa succession. Il a plutôt choisi de revenir sur l’héritage de Steve Jobs et sur l’influence durable du cofondateur dans l’identité de l’entreprise.
Les principes de Steve Jobs toujours ancrés dans la culture d’Apple
Près de quinze ans après la disparition de Steve Jobs en 2011, son influence continue de marquer profondément la culture d’Apple. Tim Cook affirme que les principes instaurés par le cofondateur « vivent encore aujourd’hui » au sein de l’entreprise. Ils reposent notamment sur une ambition constante : concevoir des produits capables d’améliorer la vie des utilisateurs.
Selon le dirigeant, cette philosophie se traduit par une attention permanente portée à l’innovation. Apple travaille en permanence sur ce qui vient ensuite, tout en cherchant à perfectionner ses produits existants. L’objectif est d’anticiper les attentes des utilisateurs, parfois même avant qu’ils ne les expriment.
Tim Cook raconte également avoir reçu un conseil personnel de Steve Jobs peu avant sa mort. Le cofondateur d’Apple lui aurait recommandé d’éviter de se demander constamment ce qu’il ferait à sa place. Jobs voulait ainsi prévenir ce qu’il appelait le « problème Disney », une situation où une organisation reste paralysée après la disparition de son fondateur, en référence à Walt Disney.
Pour Tim Cook, l’influence de Steve Jobs dépasse largement la direction de l’entreprise. « Ses principes sont l’ADN de cette entreprise 50 ans après sa création et j’espère qu’ils le seront encore dans 100 ans et 200 ans dans le futur, parce qu’ils sont tout simplement exceptionnels », affirme-t-il.
La recette du succès d'Apple selon Tim Cook
Au-delà des produits, Tim Cook estime que la singularité d’Apple tient à des éléments bien moins tangibles. Le dirigeant évoque avant tout l’alliance entre les équipes et la culture interne de l’entreprise, un équilibre qu’il juge difficile à retrouver ailleurs. « Je pense qu’Apple est un endroit unique. Il est impossible de le reproduire », affirme-t-il, convaincu que le fonctionnement interne du groupe ne peut pas être simplement copié.
S’il reconnaît le rôle de la propriété intellectuelle, Tim Cook rappelle que celle-ci n’existe pas sans les personnes qui la conçoivent. « Ce sont les personnes qui créent cette propriété intellectuelle », souligne-t-il. Mais l’innovation ne s’arrête pas là : « c’est la culture qui crée l’innovation avec la propriété intellectuelle ».
Selon le patron d’Apple, cette dynamique repose sur un cercle vertueux : recruter les bons profils, qui à leur tour attirent d’autres talents et contribuent à renforcer l’identité de l’entreprise. Avec le temps, cette logique finit par façonner la manière dont l’organisation fonctionne. Tim Cook souligne néanmoins qu’installer une telle culture est un travail de longue haleine et difficilement duplicable. C’est, selon lui, l’un des éléments qui distingue Apple des autres géants de la Tech.