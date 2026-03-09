Au-delà des produits, Tim Cook estime que la singularité d’Apple tient à des éléments bien moins tangibles. Le dirigeant évoque avant tout l’alliance entre les équipes et la culture interne de l’entreprise, un équilibre qu’il juge difficile à retrouver ailleurs. « Je pense qu’Apple est un endroit unique. Il est impossible de le reproduire », affirme-t-il, convaincu que le fonctionnement interne du groupe ne peut pas être simplement copié.

S’il reconnaît le rôle de la propriété intellectuelle, Tim Cook rappelle que celle-ci n’existe pas sans les personnes qui la conçoivent. « Ce sont les personnes qui créent cette propriété intellectuelle », souligne-t-il. Mais l’innovation ne s’arrête pas là : « c’est la culture qui crée l’innovation avec la propriété intellectuelle ».

Selon le patron d’Apple, cette dynamique repose sur un cercle vertueux : recruter les bons profils, qui à leur tour attirent d’autres talents et contribuent à renforcer l’identité de l’entreprise. Avec le temps, cette logique finit par façonner la manière dont l’organisation fonctionne. Tim Cook souligne néanmoins qu’installer une telle culture est un travail de longue haleine et difficilement duplicable. C’est, selon lui, l’un des éléments qui distingue Apple des autres géants de la Tech.

