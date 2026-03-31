Les débuts de Tim Cook à la tête d’Apple n’ont rien de spectaculaire, et c’est presque logique. L’homme choisi pour succéder à Steve Jobs vient des opérations. Là où le cofondateur incarnait la vision produit et la mise en scène, Cook apparaît comme son exact opposé : un dirigeant méthodique, discret, davantage tourné vers l’exécution que vers le récit.

Il prend pourtant les commandes d’une entreprise en excellente santé. En un peu plus d’une décennie, Apple a retrouvé sa place au premier plan avec l’iMac, imposé l’iPod, puis bouleversé l’industrie avec l’iPhone et, dans une moindre mesure, l’iPad. En 2011, la marque ne traverse pas une crise de succession au sens industriel du terme : elle dispose d’une image très forte, de produits installés et d’une dynamique commerciale intacte.