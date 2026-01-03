Apple a fortement ralenti la production et la promotion de son casque VR Vision Pro après des ventes bien inférieures aux attentes initiales. Selon plusieurs cabinets d’analyse, les unités assemblées en 2025 couvriraient déjà l’ensemble de la demande prévue pour 2026. Il s’agit là d’une situation inhabituelle pour ce qui s'annonçait une révolution matériellle chez Apple.
En juin 2023, quand Apple a présenté avec tambours et trompettes le Vision Pro, on devait découvrir une nouvelle façon d’interagir avec les contenus numériques, avec des interfaces projetées dans l’espace plutôt que cantonnées à un écran. Il fallait bien cela pour faire avaler un prix fixé à 3 499 dollars lors du lancement commercial prévu l’année suivante, qui plaçait d’emblée le casque dans une catégorie très haut de gamme.
Deux ans plus tard, d’après les chiffres publiés par l'IDC (l'International Data Corporation), repris par nos confrères du Financial Times et The Guardian, les volumes évoqués réduisent considérablement la voilure. Les livraisons reculent nettement, la production s’interrompt plus tôt que prévu et les investissements marketing se contractent dans les principaux marchés. Dans le même temps, Apple limite la diffusion du Vision Pro à un nombre restreint de pays, sans calendrier d’extension publique, ce qui contribue à resserrer encore un peu plus le périmètre commercial du produit.
Les ventes du Vision Pro plafonnent, la machine industrielle ralentit
Lorsque les chiffres d’IDC pour le quatrième trimestre 2025 ont été publiés, seulement 45 000 unités étaient attendues, alors que la période des fêtes est habituellement propice aux volumes importants. Le partenaire chinois d'Apple Luxshare avait arrêté la production en début d’année et la firme de Cupertino n’a maintenu les ventes que dans treize pays, laissant le stock existant constituer l’essentiel de l’offre disponible. La réduction de plus de 95 % des dépenses publicitaires, relevée par Sensor Tower, a accentué cette limitation, supprimant tout relais médiatique susceptible d’attirer de nouveaux acheteurs. Patatras, les ventes du Vision Pro s'effondrent, comme on vous le disait sur Clubic.
Avec un catalogue d’applications encore restreint et des contraintes techniques perçues par les utilisateurs, le casque a surtout trouvé preneurs parmi les professionnels et les passionnés capables de justifier un tel investissement. Les tentatives de stimuler la demande à travers la version M5, présentée en octobre 2025 avec une puce plus puissante et un design de serre-tête ajusté, n’ont pas suffi à inverser la tendance. Chaque livraison supplémentaire semble dépendre davantage de ce qui a déjà été produit que d’une dynamique de marché active.
Arrêter la production, limiter les marchés et concentrer les stocks sur la demande existante, voilà le processus qui a transformé le Vision Pro en un produit fonctionnant selon une logique d’écoulement limité plutôt que d’expansion rapide.
Le Vision Pro, un produit de niche
Comme l'an passé avec la production des Vision Pro de 2024 qui devaient couvrir la demande en 2025, Apple utilise le stock accumulé pour poursuivre les ventes. IDC estime à environ 45 000 unités le nombre de casques encore disponibles, suffisantes pour alimenter le marché jusqu’en 2026.
Comme on l'a vu, le prix de 3 499 dollars, une ergonomie perfectible et un catalogue d’applications limité, attirent principalement des professionnels capables d’exploiter les fonctions avancées du casque. Dans la santé, la formation spécialisée ou la conception industrielle, le Vision Pro permet d’installer des environnements immersifs exploitant le suivi précis des mouvements et la haute résolution de l’écran.
Même les mises à jour de visionOS, qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires, ne suffit pas à débloquer le compteur, car leur utilisation dépend de développeurs disposés à créer des applications ciblées et d’un public déjà acquis. Et du côté de la concurrence, à titre d'exemple, les casques Quest de Meta, vendus à un prix plus accessible et largement diffusés, touchent un public beaucoup plus large malgré des fonctionnalités techniques moins avancées.
Logiquement, selon les prévisions, les stocks de 2025 devraient suffire pour couvrir la demande de l’année suivante, sans production supplémentaire.
Un aveu d'échec non seulement honnête, mais salutaire pour l'environnement. Moins de stock dormant, moins de surface d'entrepôt, moins de matériaux utilisés, moins d'énergie, d'eau… C'est à se demander si Apple ne prendrait pas un tournant vertueux en ayant fait un flop avec son casque VR.