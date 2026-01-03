Lorsque les chiffres d’IDC pour le quatrième trimestre 2025 ont été publiés, seulement 45 000 unités étaient attendues, alors que la période des fêtes est habituellement propice aux volumes importants. Le partenaire chinois d'Apple Luxshare avait arrêté la production en début d’année et la firme de Cupertino n’a maintenu les ventes que dans treize pays, laissant le stock existant constituer l’essentiel de l’offre disponible. La réduction de plus de 95 % des dépenses publicitaires, relevée par Sensor Tower, a accentué cette limitation, supprimant tout relais médiatique susceptible d’attirer de nouveaux acheteurs. Patatras, les ventes du Vision Pro s'effondrent, comme on vous le disait sur Clubic.

Avec un catalogue d’applications encore restreint et des contraintes techniques perçues par les utilisateurs, le casque a surtout trouvé preneurs parmi les professionnels et les passionnés capables de justifier un tel investissement. Les tentatives de stimuler la demande à travers la version M5, présentée en octobre 2025 avec une puce plus puissante et un design de serre-tête ajusté, n’ont pas suffi à inverser la tendance. Chaque livraison supplémentaire semble dépendre davantage de ce qui a déjà été produit que d’une dynamique de marché active.

Arrêter la production, limiter les marchés et concentrer les stocks sur la demande existante, voilà le processus qui a transformé le Vision Pro en un produit fonctionnant selon une logique d’écoulement limité plutôt que d’expansion rapide.