John Sculley, ensuite, est resté dans l'histoire comme le patron qui a fait partir Jobs. Ce n'est pas faux, mais c'est un peu court. Recruté chez Pepsi en 1983, il incarne aussi l'entrée d'Apple dans l'âge adulte, avec ce que cela suppose de rationalisation, de marketing de masse et de management plus rigoureux.

La légende noire de Sculley tient à son duel avec Jobs ; son rôle réel est dans les faits plus ambigu : il a aidé Apple à grandir, même si son passage a aussi accompagné les premiers flottements stratégiques de l’entreprise, tout en écartant celui qui incarnait son énergie créatrice la plus imprévisible.

Le retour du fils prodigue

Gil Amelio, lui, occupe le poste ingrat par excellence : reprendre Apple alors que l'entreprise est en crise ouverte. En 1996-1997, la société accumule les contre-performances et cherche désespérément une sortie de crise. Son geste le plus important reste pourtant décisif : le rachat de NeXT, annoncé pour 400 millions de dollars en décembre 1996.

Officiellement, Apple rachète une technologie logicielle. Dans les faits, elle rachète aussi le chemin du retour de Steve Jobs et les fondations de ce qui deviendra Mac OS X.