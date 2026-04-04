Comme si cela ne suffisait pas, l’Union européenne s’est mise, elle aussi, à bousculer cette prison dorée. Sur le papier, la logique se défend : Bruxelles veut ouvrir davantage iOS et limiter les effets de verrouillage de l’écosystème Apple. En tant qu’utilisateur, pourtant, le résultat a parfois un goût étrange. Certaines fonctions pensées pour renforcer la continuité entre les appareils arrivent plus tard, ou pas du tout, sur le Vieux Continent. L’exemple d’iPhone Mirroring me parle particulièrement : voir Apple privée, en Europe, d’une fonction qui pousse justement très loin la logique de son écosystème (la recopie de l'iPhone sur le Mac), c’est presque assister à une tentative de démolition de la chambre que j’ai mis vingt ans à aménager. Je comprends l’intention politique. Mais elle ressemble parfois à une privation de confort plus qu’à une libération.

Au fond, c’est peut-être cela le plus troublant avec Apple : je vois parfaitement les limites du système. Je sais ce qu’il me coûte, je mesure les réflexes qu’il m’impose, et je constate régulièrement les petites complications qui apparaissent dès que je sors de son univers. Mais rien ne pèse vraiment face au confort accumulé au fil des années. Je ne suis pas enfermé par naïveté. Je le suis en pleine conscience, par paresse aussi, avec cette impression étrange d’avoir accepté, peu à peu, que ma liberté numérique valait moins à mes yeux que la continuité de mon quotidien.

Je vois très bien les barreaux. Simplement, j’ai fini par m’y sentir chez moi.