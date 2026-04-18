Biggs

Parce que si Apple se plante sur ce lancement, c’est tout le marché des smartphones pliants qui risque d’en payer le prix.

Je ne vois pas pourquoi tout le marché des téléphones pliants serait en PLS parce qu’Apple a pondu un appareil mal équipé et trop cher pour ce qu’il est. Comme vous l’avez dit vous-mêmes, les pliants existent depuis presque 10 ans, on en est à la 7ème génération chez Samsung, d’autres constructeurs proposent des modèles aboutis (Oppo, Xiaomi, Motorola), les usagers savent depuis longtemps ce qu’ils peuvent espérer de ce genre de matériel et à quel prix. Ce n’est pas parce qu’Apple se foire complètement sur ce coup que ça devrait changer la donne pour les autres fabricants.