Apple présenterait son premier smartphone pliant en septembre 2026. Mais pour tenir sous les 5 mm d’épaisseur et franchir la barre des 2000 euros, la marque devrait sacrifier plusieurs fonctions emblématiques de ses iPhone Pro.
Dix ans après la première démo d’écran pliant, et sept ans après le lancement du Galaxy Fold, Apple s’apprête enfin à dégainer son propre pliant. L’appareil, connu en interne sous le nom d’iPhone Fold (ou iPhone Ultra selon les sources), serait dévoilé lors de la keynote de septembre 2026, pour une commercialisation entre octobre et décembre. Un calendrier validé par Mark Gurman, journaliste Bloomberg réputé pour la fiabilité de ses fuites sur Cupertino. Le problème ? Ce pliant va coexister avec l’iPhone 18 Pro Max… et ne pas le surpasser sur plusieurs points critiques.
Un écran pensé pour le contenu, une charnière invisible
Là où Samsung s’est longtemps entêté à considérer son Fold plié comme un smartphone classique, Apple miserait tout sur l’usage déplié, à la manière d’Oppo ou Google. Plié, l’appareil afficherait une dalle de 5,5 pouces au format passeport. Déplié, un écran de 7,8 pouces en ratio 16:10, nettement plus large que la concurrence, idéal pour la vidéo sans bandes noires.
Surtout, Apple aurait résolu le point faible historique du format : le pli visible. Selon les ingénieurs cités par Gurman, une nouvelle charnière permettrait un pli beaucoup moins profond, avec un angle minuscule donnant l’illusion d’une surface quasi plane. Les problèmes de durabilité d’écran seraient également réglés. Reste la grande inconnue : l’OS. Adaptation d’iOS, mix iPadOS, ou nouvelle couche système ? Apple n’a pas encore laissé filtrer son approche, alors que c’est précisément là que la marque peut creuser l’écart face à des pliants Android encore bancals en multitâche.
Face ID, téléobjectif, SIM : la liste des concessions
Un pliant de 5 mm d’épaisseur déplié, ça ne pardonne pas. Pour loger deux batteries dans un châssis ultrafin, Apple sacrifierait le tiroir SIM, passage forcé à l’eSIM, comme sur l’iPhone Air. Or, l'iPhone Air n’a jamais brillé par son autonomie, et on parle ici d’un appareil avec deux écrans à alimenter, dont un proche d'un iPad mini.
Le deuxième sacrifice est plus sensible : Face ID disparaîtrait. Intégrer deux modules TrueDepth sur les deux écrans coûterait trop cher, donc retour de Touch ID sur la tranche. Enfin, côté photo, seulement deux capteurs 48 Mpx à l’arrière, un principal et un ultra grand-angle. Le téléobjectif et l’ouverture variable annoncée sur les iPhone 18 Pro passent à la trappe. Autant dire que les créatifs, cible historique des gammes Pro, ne sont clairement plus au centre de l’équation.
Plus de 2000 euros pour un iPhone… moins bon que l’iPhone 18 Pro Max ?
C’est tout le paradoxe du lancement. Apple se retrouve dans la même impasse que Samsung avec son Z Fold 7 face au S26 Ultra : le pliant ne peut pas être l’iPhone 18 Pro Max en mieux sur tous les aspects. Et vu le coût des composants et la pénurie actuelle, difficile d’imaginer un ticket d’entrée sous les 2000 euros.
Reste à savoir qui Apple vise vraiment. Plus les pros de la photo, donc. Plutôt les utilisateurs à l’aise financièrement qui veulent fusionner iPhone et iPad dans un seul appareil. Une cible étroite, mais qui pourrait suffire si Tim Cook réussit sa présentation. Parce que si Apple se plante sur ce lancement, c’est tout le marché des smartphones pliants qui risque d’en payer le prix.
Le vrai juge de paix sera la keynote du 8 septembre. Si Apple arrive à justifier les 2000 euros et les concessions par un logiciel taillé pour le pliant, la marque peut relancer un marché qui peine à décoller auprès du grand public. Sinon, ce sera un signal lourd pour tous les constructeurs qui misent sur ce format. Et vous, prêts à lâcher deux billets pour un iPhone qui se plie ?