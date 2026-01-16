Un nouvel aperçu des iPhone attendus à l’automne 2026 vient préciser la stratégie d’Apple. Si le constructeur ne compte pas abandonner sa gamme Pro, l'iPhone pliant prend forme et amorce une nouvelle ère pour le produit phare de la marque.
Nous ne sommes qu'en début d'année, et l'annonce de nouveaux iPhone n'est prévue qu'en septembre prochain. Pourtant Apple prépare activement ses prochains smartphones afin de préparer les premiers prototypes et de lancer la production de masse pour envoyer des millions d'exemplaires dans les magasins de la planète. Cette génération s'annonce prometteuse. Outre la mise à jour de la gamme Pro, Apple pourrait présenter son tout premier iPhone pliant, un modèle important pour la marque à l'approche du vingtième anniversaire de l'iPhone. L'analyste Jeff Pu affirme aujourd'hui avoir récupéré de nombreuses informations techniques sur les prochains modèles haut de gamme de la marque américaine et qui nous en dessinent un portrait robot plus précis.
iPhone 18 Pro : le choix de la continuité
D’après ces éléments, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max resteraient dans une logique de continuité. Les diagonales d’écran évolueraient peu, avec 6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max, tandis que le design général resterait proche de celui des générations précédentes. Jeff Pu évoque toutefois une Dynamic Island plus compacte, signe qu’Apple chercherait à affiner progressivement l’interface plutôt qu’à la bouleverser.
Sous le capot, ces modèles embarqueraient la puce A20 Pro accompagnée de la puce réseau maison N2 pour le Wi-Fi et la 5G, et de 12 Go de mémoire vive. La photographie resterait un axe fort, avec des capteurs principaux de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique toujours présent sur les modèles Pro. Autrement dit, Apple miserait surtout sur les performances et l’optimisation, sans changement radical à l’horizon.
Un iPhone pliant qui devra convaincre par les usages
Passons à l'iPhone pliant, ou iPhone Fold, qui sera le modèle le plus scruté en 2026 s'il venait à sortir. Le modèle évoqué adopterait un format livre, comme le Samsung Galaxy Z Fold, avec un grand écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,3 pouces. Fait notable, Apple pourrait faire le choix de Touch ID pour l’authentification biométrique, en rupture avec Face ID utilisé sur les autres modèles. Le châssis mêlerait enfin titane et aluminium, contrairement aux iPhone 18 Pro, qui conseveraient leur design en aluminium unibody, identiques à celui de l'iPhone 17 Pro.
Côté fiche technique, pas de changement par rapport à l'iPhone 18 Pro avec une puce A20 Pro et une puce N2. La vraie modification serait à retrouver du côté de la partie photo. L'iPhone Fold n'intégrerait que deux caméras 48 mégapixels au dos, avec un capteur grand angle et un ultra grand angle, mais pas de téléobjectif. Une concession sans doute obligatoire à cause de la finesse supposée de ce modèle une fois dépliée. L'appareil posséderait enfin 12 Go de mémoire vive.
En clair, l'iPhone Fold serait grosso modo un iPhone 18 Pro à deux écrans, partageant bon nombre de ses caractéristiques. Reste le plus important : les usages. C'est sur la partie logicielle qu'Apple a une carte à jouer et elle devra trouver les bons arguments pour convaincre ses fans, comme les amateurs de technologie, d'opter pour ce nouveau smartphone. En 2025, Apple avait opté pour le design avec l'iPhone Air, et s'est cassé les dents. Le constructeur connaitra t-il plus de succès en misant sur l'usage ? Réponse dans quelques mois.