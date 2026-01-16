Passons à l'iPhone pliant, ou iPhone Fold, qui sera le modèle le plus scruté en 2026 s'il venait à sortir. Le modèle évoqué adopterait un format livre, comme le Samsung Galaxy Z Fold, avec un grand écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,3 pouces. Fait notable, Apple pourrait faire le choix de Touch ID pour l’authentification biométrique, en rupture avec Face ID utilisé sur les autres modèles. Le châssis mêlerait enfin titane et aluminium, contrairement aux iPhone 18 Pro, qui conseveraient leur design en aluminium unibody, identiques à celui de l'iPhone 17 Pro.

Côté fiche technique, pas de changement par rapport à l'iPhone 18 Pro avec une puce A20 Pro et une puce N2. La vraie modification serait à retrouver du côté de la partie photo. L'iPhone Fold n'intégrerait que deux caméras 48 mégapixels au dos, avec un capteur grand angle et un ultra grand angle, mais pas de téléobjectif. Une concession sans doute obligatoire à cause de la finesse supposée de ce modèle une fois dépliée. L'appareil posséderait enfin 12 Go de mémoire vive.

En clair, l'iPhone Fold serait grosso modo un iPhone 18 Pro à deux écrans, partageant bon nombre de ses caractéristiques. Reste le plus important : les usages. C'est sur la partie logicielle qu'Apple a une carte à jouer et elle devra trouver les bons arguments pour convaincre ses fans, comme les amateurs de technologie, d'opter pour ce nouveau smartphone. En 2025, Apple avait opté pour le design avec l'iPhone Air, et s'est cassé les dents. Le constructeur connaitra t-il plus de succès en misant sur l'usage ? Réponse dans quelques mois.