Apple travaille au maximum pour sortir son iPhone Fold le plus tôt possible. Et il ne devrait pas y avoir de retard à l'allumage.
Après avoir entendu parler pendant des années d'un iPhone pliable, 2026 sera enfin finalement l'année où cet iPhone Fold devrait arriver sur le marché. Le seul problème tient à la date de sortie éventuelle de cet appareil, certaines rumeurs indiquant ces derniers temps qu'il pourrait bien subir une officialisation retardée, par rapport aux iPhone 18 Pro programmés pour la keynote de rentrée. Mais Apple serait bien dans les temps selon une des meilleures sources du secteur.
L'iPhone Fold arriverait en même temps que les iPhone 18 Pro
Quand on parle d'Apple, il est difficile de faire informateur plus crédible que le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Et ce dernier vient à nouveau d'aborder le sujet de l'iPhone Fold, pour apporter une bonne nouvelle.
« Le premier téléphone pliable d'Apple devrait sortir dans le cadre du calendrier habituel de lancement des iPhone de la société, plus tard cette année, ont indiqué des sources proches du dossier, dissipant ainsi les craintes concernant d'éventuels problèmes majeurs de fabrication » a-t-il ainsi indiqué.
Une date qui n'est pas encore arrêtée
« La société devrait lancer ce modèle pliable en septembre, en même temps que l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max » a précisé une source anonyme de Mark Gurman. Le seul petit souci qui devrait arriver tient à la complexité de l'écran et des matériaux utilisés, raisons pour lesquelles l'approvisionnement durant les premières semaines pourrait être limité.
La commercialisation initiale devrait par contre avoir lieu en même temps que les iPhone 18 Pro, ou au pire, en très léger décalé. L'iPhone Fold étant un nouveau produit, et Apple mettant en place tout un nouvel écosystème pour cet iPhone, il n'y a par contre toujours pas de date précise arrêtée. À noter enfin que, toujours selon Mark Gurman, l'iPhone Fold devrait bien coûter plus de 2000 dollars.