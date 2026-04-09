Quand on parle d'Apple, il est difficile de faire informateur plus crédible que le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Et ce dernier vient à nouveau d'aborder le sujet de l'iPhone Fold, pour apporter une bonne nouvelle.

« Le premier téléphone pliable d'Apple devrait sortir dans le cadre du calendrier habituel de lancement des iPhone de la société, plus tard cette année, ont indiqué des sources proches du dossier, dissipant ainsi les craintes concernant d'éventuels problèmes majeurs de fabrication » a-t-il ainsi indiqué.