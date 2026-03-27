Le tout premier smartphone d'Apple, l'iPhone Fold, ne devrait pas sortir à la prochaine rentrée. C'est ce que confirme une des meilleures sources sur la marque à la pomme croquée.
Apple est la dernière grande marque à ne pas être investie dans le secteur des smartphones portables. Une situation qui doit changer cette année avec le lancement du très attendu iPhone Fold. Malheureusement, on avait entendu dire il y a peu que cet appareil devrait finalement sortir plus tard, ce qui se confirme aujourd'hui avec une source très sérieuse.
L'iPhone Fold ne devrait pas être présenté en même temps que les iPhone 18 Pro
Tous ceux qui suivent les fuites sur les futurs produits d'Apple connaissent le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, qui a très souvent de bonnes informations en avance. Et il vient de lancer une nouvelle bombe, qui ne plaira pas à tout le monde.
Il a en effet confirmé, dans une session de questions - réponses en live sur internet, l'information issue d'un analyste de la Barclays, à savoir que l'iPhone Fold ne sortira pas en même temps que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max - à l'occasion de la keynote de septembre 2026.
Apple subit les contraintes sur la chaîne d'approvisionnement
Si Mark Gurman confirme le décalage, il ne donne pas de date précise pour le lancement de ce smartphone pliable. On peut donc commencer à prendre au sérieux cette information, surtout si l'on se souvient de paroles récentes de Tim Cook.
Lors de la dernière conférence sur les résultats d'Apple pour le premier trimestre 2026, le patron d'Apple a en effet déclaré que sa firme souffrait elle aussi des contraintes de production du géant TSMC sur la production de puces les plus avancées, ainsi que de la pénurie de mémoire.
Pour rappel, si l'iPhone Fold devrait sortir plus tard, il pourrait aussi être lancé à un tarif un peu moins imposant que ce qui avait été dit auparavant. Une information en provenance de Corée du Sud a en effet récemment expliqué qu'Apple pourrait essayer de le commercialiser à un prix environnant les 2000 dollars, afin d'en faire un concurrent direct du Galaxy Z Fold.