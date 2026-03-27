Si Mark Gurman confirme le décalage, il ne donne pas de date précise pour le lancement de ce smartphone pliable. On peut donc commencer à prendre au sérieux cette information, surtout si l'on se souvient de paroles récentes de Tim Cook.

Lors de la dernière conférence sur les résultats d'Apple pour le premier trimestre 2026, le patron d'Apple a en effet déclaré que sa firme souffrait elle aussi des contraintes de production du géant TSMC sur la production de puces les plus avancées, ainsi que de la pénurie de mémoire.

Pour rappel, si l'iPhone Fold devrait sortir plus tard, il pourrait aussi être lancé à un tarif un peu moins imposant que ce qui avait été dit auparavant. Une information en provenance de Corée du Sud a en effet récemment expliqué qu'Apple pourrait essayer de le commercialiser à un prix environnant les 2000 dollars, afin d'en faire un concurrent direct du Galaxy Z Fold.