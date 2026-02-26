L'iPhone Fold sera le dernier d'une longue lignée de smartphones pliables sortis par les plus grands constructeurs de smartphone au monde. Mais, les derniers seront les premiers, si l'on jette un oeil à ce que sera l'écran de cet iPhone.

En effet, selon une fuite postée sur le réseau social chinois Weibo, l'écran fourni par Samsung Display à Apple pour son iPhone Fold éliminerait (presque) totalement le pli sur l'écran, une fois déplié. Ce dernier persisterait très légèrement, avec une profondeur de moins de 0,15 mm et un angle de pliage de moins de 2,5 degrés.