Apple aurait bien avancé sur son premier smartphone pliable, l'iPhone Fold. Un appareil qui arriverait avec un écran presque sans défaut !
Le marché des smartphones pliables a aujourd'hui de nombreux concurrents, au point même qu'un nouveau secteur de niche avec des appareils à trois écrans commence à naître, avec Huawei et maintenant Samsung. Reste un seul acteur majeur qui n'a pas encore bougé, à savoir Apple. La firme de Cupertino a pris son temps, mais elle sortira son iPhone Fold cette année. Avec un écran assez remarquable !
Une pliure devenue presque invisible
L'iPhone Fold sera le dernier d'une longue lignée de smartphones pliables sortis par les plus grands constructeurs de smartphone au monde. Mais, les derniers seront les premiers, si l'on jette un oeil à ce que sera l'écran de cet iPhone.
En effet, selon une fuite postée sur le réseau social chinois Weibo, l'écran fourni par Samsung Display à Apple pour son iPhone Fold éliminerait (presque) totalement le pli sur l'écran, une fois déplié. Ce dernier persisterait très légèrement, avec une profondeur de moins de 0,15 mm et un angle de pliage de moins de 2,5 degrés.
Une sortie bien confirmée pour cette année
Autant dire que, même si, dans l'absolu, l'écran n'est pas totalement plat, la pliure sera vraiment difficile à bien distinguer. Avec de tels chiffres, on peut être sûr qu'Apple aura un argument à balancer à ses fans quand le géant américain lancera son produit, même si l'on s'attend à ce qu'il soit particulièrement coûteux !
À noter par ailleurs que, toujours selon la même source chinoise, Apple ne devrait pas faire faux bond cette année à son public. Il explique en effet que la production de ce modèle très attendu d'iPhone aurait déjà débuté, et qu'il sortira bien durant l'année 2026. Cet iPhone Fold sera-t-il ainsi la star de la prochaine keynote de rentrée ?