L'attente aura été longue, mais la réponse du marché semble sans équivoque. Alors que Samsung a laissé Huawei occuper le terrain médiatique et technologique fin 2024 avec son Mate XT, le géant coréen jouait gros avec le lancement américain de son Galaxy Z TriFold. Beaucoup d'analystes prédisaient un succès d'estime pour ce produit de « super niche », mais la réalité commerciale vient de balayer ces prévisions prudentes. En quelques minutes, les stocks alloués au marché américain se sont volatilisés, rappelant les heures de gloire des lancements de produits tech, une frénésie qu'on croyait disparue avec la maturation du marché des smartphones. Ce succès initial, bien que flatteur, soulève néanmoins plusieurs questions sur la stratégie de Samsung et la capacité de production réelle de ces dalles de nouvelle génération.