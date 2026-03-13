À quelques mois de sa présentation attendue en septembre, le premier smartphone pliant d’Apple dévoile progressivement ses caractéristiques techniques. Les dernières rumeurs évoquent une mémoire vive généreuse, plusieurs options de stockage et un tarif particulièrement élevé.
Après les récentes fuites sur le design de l'iPhone Fold et les dernières indiscrétions concernant ses fonctionnalités multitâches, voilà que le premier téléphone à écran pliable d'Apple nous en dit un peu plus à son sujet. Le site coréen The Bell et le leaker Instant Digital ont partagé des informations détaillées sur la fiche technique et le positionnement tarifaire de cet appareil particulièrement attendu, qui sera commercialisé aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max.
iPhone Fold : une mémoire alignée sur les modèles Pro
Selon le rapport publié par le média sud-coréen The Bell, l'iPhone Fold disposerait de 12 Go de RAM. Cette capacité correspondrait à celle déjà présente sur les modèles haut de gamme d’Apple, notamment l’iPhone 17 Pro et ses successeurs. Toujours d’après ces informations, la mémoire utilisée serait de type LPDDR5X, une technologie déjà adoptée sur plusieurs smartphones premium. Le composant serait fourni par Samsung, qui assurerait la production des modules destinés à Apple.
Avec cette configuration, le constructeur placerait son appareil pliable au même niveau que ses modèles Pro en matière de mémoire vive. Une orientation cohérente avec le positionnement attendu de ce smartphone, qui devrait se situer dans le segment le plus élevé du catalogue de la marque.
Trois capacités de stockage et un prix très élevé
D’après les informations du leaker Instant Digital, l'iPhone Fold serait décliné en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Une configuration semblable à celle de l’iPhone 17 Pro, mais qui resterait néanmoins en deçà de l’iPhone 17 Pro Max, quant à lui également proposé avec une version 2 To.
Le même informateur évoque aussi un positionnement tarifaire élevé. Les prix avancés (15 999, 17 999 et 19 999 yuans) correspondraient, selon les estimations relayées par nos confrères de Macworld, à environ 1 999 dollars, 2 199 dollars et 2 399 dollars, en fonction du modèle choisi. Si ces montants se confirment, l'iPhone Fold deviendrait alors l’iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple.
Pour rappel, de précédentes rumeurs évoquaient déjà une fourchette de prix comprise entre 2 000 et 2 400 dollars. La question reste donc entière : combien seront prêts à débourser le prix d’un MacBook pour un smartphone ?