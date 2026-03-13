Selon le rapport publié par le média sud-coréen The Bell, l'iPhone Fold disposerait de 12 Go de RAM. Cette capacité correspondrait à celle déjà présente sur les modèles haut de gamme d’Apple, notamment l’iPhone 17 Pro et ses successeurs. Toujours d’après ces informations, la mémoire utilisée serait de type LPDDR5X, une technologie déjà adoptée sur plusieurs smartphones premium. Le composant serait fourni par Samsung, qui assurerait la production des modules destinés à Apple.

Avec cette configuration, le constructeur placerait son appareil pliable au même niveau que ses modèles Pro en matière de mémoire vive. Une orientation cohérente avec le positionnement attendu de ce smartphone, qui devrait se situer dans le segment le plus élevé du catalogue de la marque.