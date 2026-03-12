Apple prépare une nouvelle mise à jour de son système pour Mac, attendue dans les prochaines semaines. macOS 26.4 apportera plusieurs ajustements touchant à l’autonomie, à Safari ou encore à certaines applications.
Comme souvent avec les mises à jour intermédiaires, Apple privilégie des évolutions ciblées plutôt qu’un bouleversement complet du système d'exploitation. macOS 26.4 ne déroge pas à cette logique et introduit une série d’améliorations destinées à affiner l’expérience quotidienne des utilisateurs. Gestion de la batterie, interface du navigateur Safari, outils créatifs et nouveaux emoji : quatre principales nouveautés sont attendues dans cette version.
macOS 26.4 : une gestion plus précise de la charge de la batterie
La mise à jour introduit un réglage inédit pour les MacBook : une limite de charge personnalisable. Jusqu’ici, ce type de fonction existait déjà sur plusieurs produits Apple, dont l’iPhone, l’iPad ou les AirPods. Avec macOS 26.4, les utilisateurs pourront désormais choisir de ne pas charger leur ordinateur portable à 100 %. Le système permettra de fixer une limite comprise entre 80 % et 100 %, directement depuis le menu Batterie dans les Réglages système.
Apple explique que cette option peut « aider à prolonger la durée de vie de la batterie ». En réduisant la charge maximale, l’usure liée aux cycles de recharge peut en effet être limitée sur le long terme.
Safari retrouve sa barre d’onglets compacte, Freeform ajoute de nouvelles fonctions
Autre évolution très attendue dans macOS 26.4 : le retour d’une option bien connue et appréciée dans Safari. La barre d’onglets compacte, qui avait disparu des versions précédentes après l'introduction de Liquid Glass, réapparaît dans les réglages du navigateur. Ce mode d’affichage permet de réduire l’espace occupé par les onglets afin de laisser davantage de place au contenu des pages web. Sur les écrans de petite taille, comme ceux des ordinateurs portables, ce type d’interface peut améliorer la lisibilité.
L’application Freeform, qui permet d'organiser ses idées sur un tableau numérique infini, profite elle aussi de nouveautés. Certaines fonctions réservées au programme Creator Studio arrivent dans macOS 26.4. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à des images premium via le Content Hub, améliorer la définition d’images de faible résolution, obtenir des suggestions de recadrage ou encore générer de nouvelles illustrations à partir des modèles d’OpenAI.
Huit nouveaux émojis s'invitent sur macOS
La mise à jour introduit également huit nouveaux emojis destinés à l’ensemble des appareils Apple. Parmi eux figurent notamment une orque, un trombone, un coffre au trésor ou encore un nuage de combat.
Rappelons qu'Apple planche simultanément sur les nouvelles moutures d'iOS et d'iPadOS. La première introduira d'ailleurs une fonctionnalité permettant de réduire les effets lumineux de Liquid Glass tandis que la seconde offrira quant à elle de nouvelles possibilités en matière de multitâches aux utilisateurs d'iPad.