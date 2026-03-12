La mise à jour introduit un réglage inédit pour les MacBook : une limite de charge personnalisable. Jusqu’ici, ce type de fonction existait déjà sur plusieurs produits Apple, dont l’iPhone, l’iPad ou les AirPods. Avec macOS 26.4, les utilisateurs pourront désormais choisir de ne pas charger leur ordinateur portable à 100 %. Le système permettra de fixer une limite comprise entre 80 % et 100 %, directement depuis le menu Batterie dans les Réglages système.

Apple explique que cette option peut « aider à prolonger la durée de vie de la batterie ». En réduisant la charge maximale, l’usure liée aux cycles de recharge peut en effet être limitée sur le long terme.