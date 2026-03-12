Le MacBook Air devra se cramponner à son écran LCD IPS encore quelques années. C'est ce que nous dit, en creux, l'analyste Ming-Chi Kuo, qui ne prévoit pas de commercialisation d'un MacBook Air OLED avant 2028 ou 2029… confirmant au passage que le premier MacBook servi serait bien le MacBook Pro.
Le MacBook Pro devrait être le premier ordinateur portable d'Apple à embrasser la technologie d'affichage OLED… et selon Ming-Chi Kuo, il resterait de longs mois le seul modèle ainsi doté au sein du catalogue de la marque.
Le MacBook Air OLED… s'écrirait décidément au futur
Attendu fin 2026 selon certaines sources, début 2027 selon d'autres, le MacBook Pro OLED ne souffrirait pas de la concurrence d'un MacBook Air OLED avant de longs mois. On apprend en effet cette semaine de l'analyste de TF International Securities que le MacBook Air resterait pourvu d'un écran LCD jusqu'en 2028 ou 2029. De quoi laisser le MacBook Pro OLED seul sous les projecteurs, et ce, pendant un long moment.
Selon Bloomberg cette fois, la raison de cette arrivée tardive d'un écran OLED sur le MacBook Air serait à chercher du côté des frais de production d'un tel modèle. Encore coûteuse, la technologie OLED forcerait probablement Apple à réduire ses marges sur le MacBook Air. Du moins en l'état actuel du marché. La firme attendrait donc patiemment une baisse de prix conséquente sur les panneaux OLED de Samsung Display, LG Display ou encore BOE… avant d'en intégrer à son MacBook milieu de gamme.
Vers un modèle Mini-LED de transition ?
En attendant l'horizon 2028-2029 et une transition vers l'OLED, le MacBook Air resterait donc cramponné à son actuel écran LCD IPS. À moins que la firme ne se décide à lancer un modèle de transition équipé d'une dalle mini-LED équivalente à celle proposée actuellement sur les MacBook Pro M5. Une piste évoquée par MacRumors, qui n'est toutefois appuyée d'aucune rumeur ou information, comme le reconnait d'ailleurs lui-même le site spécialisé.
Nous y croyons peu, d'autant qu'un passage à l'OLED aurait alors moins d'attrait puisque les deux technologies offrent déjà un bond conséquent par rapport à l'IPS en termes de qualité d'affichage.
Pour rappel, l'OLED a pour avantage d'offrir un ratio de contraste bien supérieur à la technologie IPS présentement employée sur le MacBook Air. Cette technologie présente aussi d'importants avantages en termes de restitution des couleurs, d'angles de vision (beaucoup plus ouverts) et d'économie d'énergie. Ses pixels noirs ont en effet la particularité d'être tout simplement éteints, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie par rapport à une dalle LCD dotée d'un rétroéclairage.