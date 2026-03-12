En attendant l'horizon 2028-2029 et une transition vers l'OLED, le MacBook Air resterait donc cramponné à son actuel écran LCD IPS. À moins que la firme ne se décide à lancer un modèle de transition équipé d'une dalle mini-LED équivalente à celle proposée actuellement sur les MacBook Pro M5. Une piste évoquée par MacRumors, qui n'est toutefois appuyée d'aucune rumeur ou information, comme le reconnait d'ailleurs lui-même le site spécialisé.

Nous y croyons peu, d'autant qu'un passage à l'OLED aurait alors moins d'attrait puisque les deux technologies offrent déjà un bond conséquent par rapport à l'IPS en termes de qualité d'affichage.

Pour rappel, l'OLED a pour avantage d'offrir un ratio de contraste bien supérieur à la technologie IPS présentement employée sur le MacBook Air. Cette technologie présente aussi d'importants avantages en termes de restitution des couleurs, d'angles de vision (beaucoup plus ouverts) et d'économie d'énergie. Ses pixels noirs ont en effet la particularité d'être tout simplement éteints, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie par rapport à une dalle LCD dotée d'un rétroéclairage.