Qui ne s'est jamais retrouvé perdu au beau milieu de toutes les fenêtres ouvertes simultanément sur son iPad ? Si le nouveau système de fenêtrage introduit dans la dernière mouture de l'OS a considérablement changé la donne, notamment concernant le nombre et le redimensionnement des fenêtres, il reste, pour Apple, encore quelques progrès à faire avant de rendre l'expérience parfaitement optimale.

La firme américaine introduit dans iPadOS 26.4 une nouvelle fonctionnalité conçue pour aider les utilisateurs à mieux s'y retrouver. Dorénavant, lorsque vous lancerez une application sur iPad comportant plusieurs fenêtres, et que certaines d'entre elles sont masquées, une notification contextuelle vous en informera.

Concrètement, si vous ouvrez plusieurs fenêtres dans Safari pour consulter différents sites, que vous choisissez ensuite de basculer sur les applications Notes ou Mail pour travailler, et que vous souhaitez relancer Safari depuis le Dock de l'iPad, un petit message apparaîtra près de l'icône de l'application. Il indiquera alors le nombre de fenêtres déjà ouvertes et permettra de toutes les afficher d'un simple clic.