Sur iPad, le multitâche poursuit sa mue avec la dernière version du système d'exploitation. Vous allez maintenant pouvoir identifier d'un simple coup d'œil les fenêtres cachées de vos applications.
Depuis l'arrivée d'iPadOS 26 en fin d'année dernière, le géant de Cupertino a plus que jamais brisé les barrières qui existaient encore entre l'iPad et le Mac. Plus de multitâche, plus de productivité, plus de flexibilité : la tablette d'Apple a aujourd'hui de sérieux arguments face au Mac, au point de parfois se confondre un peu trop avec les ordinateurs de la Pomme. Une chose est sûre : la marque semble aujourd'hui assumer cette orientation et introduit avec iPadOS 26.4 une nouvelle option bien pratique pour ceux qui apprécient jongler entre plusieurs fenêtres.
iPadOS 26 : Apple introduit une fonction inédite pour le multitâche
Qui ne s'est jamais retrouvé perdu au beau milieu de toutes les fenêtres ouvertes simultanément sur son iPad ? Si le nouveau système de fenêtrage introduit dans la dernière mouture de l'OS a considérablement changé la donne, notamment concernant le nombre et le redimensionnement des fenêtres, il reste, pour Apple, encore quelques progrès à faire avant de rendre l'expérience parfaitement optimale.
La firme américaine introduit dans iPadOS 26.4 une nouvelle fonctionnalité conçue pour aider les utilisateurs à mieux s'y retrouver. Dorénavant, lorsque vous lancerez une application sur iPad comportant plusieurs fenêtres, et que certaines d'entre elles sont masquées, une notification contextuelle vous en informera.
Concrètement, si vous ouvrez plusieurs fenêtres dans Safari pour consulter différents sites, que vous choisissez ensuite de basculer sur les applications Notes ou Mail pour travailler, et que vous souhaitez relancer Safari depuis le Dock de l'iPad, un petit message apparaîtra près de l'icône de l'application. Il indiquera alors le nombre de fenêtres déjà ouvertes et permettra de toutes les afficher d'un simple clic.
Une fenêtre contextuelle qui n'apparaît pas systématiquement
D’après nos confrères du site 9to5Mac, qui ont pu tester la fonctionnalité dans la version bêta d’iPadOS 26.4, la notification n’apparaît qu’après un certain temps écoulé depuis la dernière utilisation de l’application. Impossible pour l’instant de dire s’il s’agit d’un comportement volontaire d’Apple. En revanche, ce choix aurait du sens afin d’éviter que l’alerte ne surgisse systématiquement lorsqu’un utilisateur passe rapidement d’une fenêtre ou d’une application à l’autre.
Voilà, quoi qu'il en soit, une excellente nouvelle pour les utilisateurs d'iPad. À l'instar d'iOS 26.4, qui va introduire un nouveau réglage pour réduire les effets lumineux de Liquid Glass, le déploiement de la version publique d'iPadOS 26.4 est attendu pour le printemps prochain.