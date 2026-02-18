La meilleure option de Safari va revenir sur macOS 26.4

Le retrait du mode compact a été causé par l'introduction de Liquid Glass. Depuis son lancement, ce design ne cesse d'être controversé et Apple a dû faire marche arrière sur les effets de transparence à plusieurs reprises. Pour Safari, Apple avait initialement choisi une interface plus aérée, quitte à le rendre banal et moins différencié de Google Chrome.

Après les bêtas dédiées aux développeurs, les versions publiques devraient suivre prochainement avant un déploiement définitif prévu pour le printemps 2026.