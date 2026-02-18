La meilleure option de Safari va revenir sur macOS 26.4

Apple réintroduit l'affichage compact des onglets dans Safari, quelques mois après l'avoir supprimé avec macOS Tahoe et iPadOS 26.
Les premières versions bêta de macOS Tahoe 26.4 et iPadOS 26.4, diffusées cette semaine aux développeurs, embarquent une petite surprise. Le mode Compact de Safari, qui avait disparu lors du lancement des versions majeures, est de nouveau disponible après plusieurs mois d'absence.
Un retour attendu par les utilisateurs de Mac et iPad
La suppression du mode Compact n'était clairement pas passée inaperçue par les adeptes du navigateur. Fondamentalement minimaliste, le navigateur Safari perdait alors son principal atout gagné avec macOS Monterey, en 2021 : la possibilité d'agencer sur une même ligne les onglets et la barre d'adresse. L'utilisateur disposait donc d'une interface davantage optimisée en gagnant quelques pixels bienvenus sur les MacBook et les iPad de petite taille.
Sur les autres navigateurs, cet agencement reste rare, et peu accessible. Sur Vivaldi, par exemple, cela requiert de modifier l'interface via un agencement CSS.
La nouvelle option se trouve désormais dans les Réglages Système sur Mac et dans l'application Réglages sur iPad. Elle propose deux configurations : l'affichage standard "barre d'onglets séparée" qui distingue la barre d'adresse des onglets, et le mode "barre d'onglet compacte" qui regroupe ces éléments sur une même ligne. Ce dernier condense l'interface en intégrant l'adresse actuelle, les onglets ouverts et les contrôles du navigateur dans un bandeau unique.
Le retrait du mode compact a été causé par l'introduction de Liquid Glass. Depuis son lancement, ce design ne cesse d'être controversé et Apple a dû faire marche arrière sur les effets de transparence à plusieurs reprises. Pour Safari, Apple avait initialement choisi une interface plus aérée, quitte à le rendre banal et moins différencié de Google Chrome.
Après les bêtas dédiées aux développeurs, les versions publiques devraient suivre prochainement avant un déploiement définitif prévu pour le printemps 2026.