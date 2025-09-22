Depuis plusieurs années, Apple communique largement sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. La firme de Cupertino renchérit de plus belle avec une page de comparaison dédiée entre son navigateur Safari et Google Chrome.

Apple met en avant le blocage des cookies tiers activé par défaut. Safari bloque automatiquement tous les cookies de suivi dès l'installation en appliquant une règle stricte où les domaines tiers ne peuvent définir de nouveaux cookies à l'unique condition qu'ils en possèdent déjà via une visite directe (et donc volontaire). De son côté, Chrome adopte une approche opposée : après avoir abandonné son projet de suppression des cookies tiers en juillet 2024, Google propose désormais aux utilisateurs une simple invite de configuration plutôt qu'un blocage automatique.

Contre le pistage, Safari dispose du mécanisme Intelligent Tracking Prevention (ITP). Ce dernier permet de trier automatiquement et en temps réel trois métriques clés : le nombre de sites où un domaine apparaît comme ressource tierce, ses intégrations iframe, et la fréquence de ses redirections cross-site. Lorsqu'un domaine atteint des seuils prédéfinis, il est automatiquement classifié comme traceur et subit des restrictions progressives. Chrome ne dispose d'aucun équivalent à cette détection proactive. Le navigateur de Google s'appuie uniquement sur son Privacy Sandbox avec des APIs comme Topics qui, selon des études académiques, peuvent elles-mêmes servir de vecteur de fingerprinting pour identifier jusqu'à 60% des utilisateurs.