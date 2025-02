Parisien_Entraide

Je trouve curieux de relier cela à TRUMP, parce qu’en fait le FingerPrinting n’a JAMAIS disparu

Sur un autre site/forum on a traité le sujet depuis… février 2017 et l’annonce en 2019 de Google c’était de l’hypocrisie, puisque les « tiers » via des API ne n’en privaient pas

Officiellement c’était pour des « raisons de sécurité » (Ce qui est vrai AUSSI, pour les paiements par ex)

Officieusement les blocages sont … TRES limités en fait (On peut tester la chose via une dizaine de sites par ex)

Par contre « en face » il faut savoir qu’ils peuvent récupérer en gros une centaines d’infos via le navigateur, mais dont on ne saura rien pour… des raisons de sécurité

Dans les plus connus on a par ex le fait de savoir si on utilise un ad bloqueur

Si on prend par ex Ublock origin, on peut par ex avoir même les listes auxquelles ont est abonné (Et ce avec un Firefox tweaké et les modules complémentaires qui vont bien)

Du reste c’est pire que cela parce que l’ad bloqueur va lui aussi amener indirectement des infos (tout en faisant son travail)

Pour l’histoire du VPN (ce qu’indique l’article de Clubic) il peut être détecté MEME si on n’a pas lancé l’application liée (En fait ca récupère le service lié , meme si on le met en mode « manuel ». Pour qu’il ne soit pas détecté faut le désactiver)

Au passage cela peut détecter aussi le mode… incognito, ce qui fait que l’ ID de visiteur reste constant même si on revisite la page en mode incognito ou en activant un VPN, et après nettoyage des caches en mode approfondi etc

Sinon ce n’est pas indiqué, mais plusieurs modules complémentaires gère le WebGl qui peut moucharder aussi, mais si je prends une boite qui vend des API "de suivi utilisateurs, l’empreinte WebGL est de moins en moins utilisée du fait de résultats « non probants » et "instables (sic)

Si c’est utilisé, ils appliquent une « logique floue » en corrélation avec d’autres infos

Bref c’est une vraie saloperie, car le gros soucis c’est qu’au bout d’un certain temps on peut savoir QUI est QUI dans le but « officiel » de mieux cerner le « potentiel client d’une pub ciblée »

Ne pas oublier l’informatique ubiquitaire qui n’est pas si délaissée que cela et la confidentialité différentielle (Differencial Privacy)… auxquels on y ajoute maintenant une pincée d’IA

Se rappeler aussi que la fameuse anonymisation des données… C’est bidon (Déjà démontré plusieurs fois)