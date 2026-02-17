Apple introduit enfin une limite de charge native sur Mac avec macOS 26.4. Une option attendue qui pourrait préserver la batterie de votre MacBook et lui faire gagner quelques mois d'utilisation supplémentaires.
Sur les MacBook, l'autonomie et la capacité de la batterie sont des données regardées comme le lait sur le feu par les utilisateurs. Avec les processeurs M1 et ses successeurs, Apple a répondu au premier point en proposant des MacBook qui peuvent aujourd'hui dépasser les dix heures d'utilisation polyvalente sans sourciller. Pour la durée de vie, c'est plus compliqué. Les charges régulières dégradent inexorablement les batteries Lithium, et notamment la charge entre 80 % et 100 %, qui cause le plus de dégâts aux cellules. Pour résoudre ce problème, Apple propose aujourd'hui une nouvelle option avec macOS 26.4 qui pourrait avoir un petit impact sur la longévité de votre ordinateur.
Une limite de charge à 80 % pour augmenter la durée de vie de la batterie
La fonction « Limite de charge » permet de définir un niveau maximal de charge compris entre 80 % et 100 %, suivant des paliers de 5 %. Une fois activée, le Mac cesse de charger une fois la limite atteinte, afin d’éviter de maintenir la batterie en permanence à 100 %, une situation connue pour accélérer son vieillissement.
Apple précise toutefois que macOS pourra ponctuellement charger la batterie à 100 % afin de maintenir une estimation fiable de l’état de charge. L’objectif n’est donc pas de bloquer totalement la recharge complète, mais de limiter les cycles inutiles à pleine capacité.
Pour activer cette option, il suffit d’ouvrir les Réglages, de se rendre dans la section Batterie, puis de cliquer sur le bouton d’information à côté de « Recharge ». La limite de charge peut désormais être intégrée à l’app Raccourcis. Il devient ainsi possible d’automatiser le comportement de la batterie selon l’heure, le lieu ou l’usage. Raccourcis nécessite de mettre un peu les mains dans le cambouis pour créer l'automatisation, mais les power users seront sans doute ravis de pouvoir personnaliser le comportement de la recharge dans les moindres détails.
Une fonction native qui pourrait faire mal aux logiciels tiers dédiés
Cette annonce risque de faire grincer des dents du côté d’AlDente. Ce logiciel tiers, très populaire chez les utilisateurs avancés de MacBook, permet depuis plusieurs années de bloquer la charge à un pourcentage précis afin de préserver la batterie, notamment lorsque l’ordinateur reste branché en permanence sur un bureau.
Avec l’arrivée d’une solution native signée Apple, une partie des utilisateurs pourrait abandonner AlDente au profit de l’outil intégré, plus simple et potentiellement mieux optimisé pour macOS. Reste à voir si la flexibilité proposée par Apple sera suffisante pour remplacer complètement les fonctions avancées de l’application.
C'est une bonne chose qu'Apple harmonise ses plateformes et partage les bonnes idées à la fois sur ses smartphones, tablettes et maintenant ordinateurs. Si vous laissez branché votre MacBook toute la journée, au bureau ou à la maison, on vous conseille vivement d'activer l'option.
Vous pouvez la tester dès à présent si vous installez la bêta de macOS 26.4. Si vous préférez attendre la version finale, cette dernière arrivera au printemps prochain, possiblement dès le mois d'avril.