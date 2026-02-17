La fonction « Limite de charge » permet de définir un niveau maximal de charge compris entre 80 % et 100 %, suivant des paliers de 5 %. Une fois activée, le Mac cesse de charger une fois la limite atteinte, afin d’éviter de maintenir la batterie en permanence à 100 %, une situation connue pour accélérer son vieillissement.

Apple précise toutefois que macOS pourra ponctuellement charger la batterie à 100 % afin de maintenir une estimation fiable de l’état de charge. L’objectif n’est donc pas de bloquer totalement la recharge complète, mais de limiter les cycles inutiles à pleine capacité.

Pour activer cette option, il suffit d’ouvrir les Réglages, de se rendre dans la section Batterie, puis de cliquer sur le bouton d’information à côté de « Recharge ». La limite de charge peut désormais être intégrée à l’app Raccourcis. Il devient ainsi possible d’automatiser le comportement de la batterie selon l’heure, le lieu ou l’usage. Raccourcis nécessite de mettre un peu les mains dans le cambouis pour créer l'automatisation, mais les power users seront sans doute ravis de pouvoir personnaliser le comportement de la recharge dans les moindres détails.