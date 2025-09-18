Installé par défaut sur la nouvelle gamme iPhone 17, le nouvel iOS 26 d'Apple apporte bien sûr de nombreuses nouveautés, notamment en ce qui concerne la gestion de la batterie. Le système estime désormais le temps qu'il faudra à votre iPhone pour se charger complètement. Une révolution ?
Voilà quelques jours que le nouvel iOS26 est disponible au téléchargement. Un nouvel iOS destiné aux iPhone (les nouveaux iPhone 17 en sont directement équipés), qui apporte évidemment son lot de nouveautés, mais qui va également impacter « temporairement » la batterie, ainsi que les performances thermiques.
iOS26 veut (aussi) du bien à votre batterie
C'est Apple qui l'a confirmé récemment, en indiquant que cela résulte du travail en arrière-plan de l'iPhone, qui doit procéder à de nombreux changements pour adapter les données du smartphone à la nouvelle version du système d'exploitation. En d'autres termes, une fois passé sous iOS 26, un iPhone risque de surchauffer, et de voir son autonomie réduite, temporairement.
Mais la bonne nouvelle, c'est que iOS 26 apporte également quelques nouveautés en termes de gestion de batterie. Ainsi, l'iPhone est désormais en mesure d'indiquer à son utilisateur le temps de recharge restant avant de parvenir à 100%.
Une « nouvelle » fonction… mais pas pour tout le monde
Une fois relié à une source d'énergie, et lorsque la batterie est inférieure à 80%, le temps restant apparait directement sur l'écran verrouillé de l'iPhone, permettant d'indiquer le temps restant pour atteindre les 80%.
En passant par la section Réglages, puis l'option Batterie, on peut également visualiser le temps restant pour passer de 80% à 100%. A noter que l'iPhone se charge également d'indiquer le type de chargeur auquel il est relié, et que l'opération peut prendre davantage de temps que prévu s'il s'agit d'un chargeur lent.
Quand bien même iOS 26 introduit enfin cette fonction bien pratique sur iPhone, à savoir l’affichage du temps restant de charge, cette nouveauté n’est pas (du tout) inédite. Depuis de nombreuses années déjà, plusieurs appareils Android proposent cette estimation de temps avant charge complète.
Apple comble simplement un manque plus qu’il n’invente quelque chose de nouveau, ce que ne manquent pas de faire remarquer les réfractaires de la marque à la pomme.