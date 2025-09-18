C'est Apple qui l'a confirmé récemment, en indiquant que cela résulte du travail en arrière-plan de l'iPhone, qui doit procéder à de nombreux changements pour adapter les données du smartphone à la nouvelle version du système d'exploitation. En d'autres termes, une fois passé sous iOS 26, un iPhone risque de surchauffer, et de voir son autonomie réduite, temporairement.

Mais la bonne nouvelle, c'est que iOS 26 apporte également quelques nouveautés en termes de gestion de batterie. Ainsi, l'iPhone est désormais en mesure d'indiquer à son utilisateur le temps de recharge restant avant de parvenir à 100%.