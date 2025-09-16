Apple vient de publier un avertissement dont on n'a pas l'habitude sur son site de Support, et qui semble avoir pour ambition de prévenir de futures critiques. Le groupe américain indique en effet dans une note que l'utilisateur pourrait observer, après avoir téléchargé une mise à jour importante, « un impact temporaire sur l'autonomie de la batterie et les performances thermiques ».

En somme, si vous veniez à télécharger iOS 26, votre iPhone pourrait bien chauffer de manière inhabituelle. Résultat, l'autonomie de votre smartphone sera mise à mal, avec une réduction plus ou moins importante observable. Un avertissement, il faut par ailleurs le noter, qui vaut aussi pour les tablettes iPad.