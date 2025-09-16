Apple a voulu prendre les devants d'éventuelles critiques. La firme de Cupertino vient ainsi d'avertir que télécharger iOS 26 pouvait avoir un impact sur l'autonomie de votre iPhone.
Avec la rentrée, les amoureux de la marque à la pomme croquée ont eu droit non seulement à la présentation officielle des nouveaux smartphones haut de gamme d'Apple, les iPhone 17, mais aussi à la grande mise à jour annuelle du système d'exploitation : iOS 26. Une mise à jour qui va apporter son lot de nouveautés, mais aussi quelques petits inconvénients, comme pour ce qui sera de l'autonomie de votre appareil.
iOS 26 pourrait faire chauffer votre smartphone, impactant la batterie
Apple vient de publier un avertissement dont on n'a pas l'habitude sur son site de Support, et qui semble avoir pour ambition de prévenir de futures critiques. Le groupe américain indique en effet dans une note que l'utilisateur pourrait observer, après avoir téléchargé une mise à jour importante, « un impact temporaire sur l'autonomie de la batterie et les performances thermiques ».
En somme, si vous veniez à télécharger iOS 26, votre iPhone pourrait bien chauffer de manière inhabituelle. Résultat, l'autonomie de votre smartphone sera mise à mal, avec une réduction plus ou moins importante observable. Un avertissement, il faut par ailleurs le noter, qui vaut aussi pour les tablettes iPad.
Un processus temporaire
Heureusement, il s'agirait ici d'un impact temporaire. Car la raison de cette surchauffe serait en fait le travail en arrière-plan de l'iPhone, qui doit procéder à de nombreux changements pour adopter les données de votre appareil à la nouvelle version du système d'exploitation. Une fois cette adaptation achevée, l'autonomie devrait plus ou moins revenir à la normale.
Nous vous disons « plus ou moins », car dans le même temps, Apple a aussi admis que certaines nouvelles fonctionnalités intégrées à iOS 26 pourraient consommer plus d'énergie, ce qui devrait avoir un impact sur l'autonomie, même après l'achèvement du travail d'adaptation. Mais Apple promet de faire en sorte de réduire le plus possible cet impact via les prochaines mises à jour.