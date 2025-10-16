Le MacBook Pro M5 qui vient tout juste d'être annoncé est vendu 100 € moins cher, mais cette baisse de prix s'accompagne d'une absence remarquée qui va faire grincer des dents.
C'est une petite économie dont les fans d'Apple se seraient bien passés. Ce mercredi 15 octobre, la marque américaine a dévoilé son nouveau MacBook Pro M5 14 pouces. Si ce nouveau laptop ressemble trait pour trait au précédent, et se présente davantage comme une mise à jour incrémentale, Apple a néanmoins procédé à un gros changement qui se retrouve dans la boite. Ou plutôt que l'on ne retrouve plus.
Pas de chargeur pour le MacBook Pro M5
Les acheteurs européens du MacBook Pro M5 14 pouces devront prévoir un budget supplémentaire : le chargeur n’est plus inclus dans la boîte.
Cette modification, repérée par MacRumors, concerne plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le contenu du nouveau MacBook Pro M5 se limite désormais à un câble USB-C vers MagSafe 3 de deux mètres, sans bloc d’alimentation. Pour recharger leur appareil, les acheteurs devront acquérir séparément le chargeur USB-C 70 W, proposé à 65 €.
Cette absence ne concerne que le modèle M5 de 14 pouces, les variantes plus puissantes — toujours équipées des puces M4 Pro et M4 Max — continuant d’être livrées avec un chargeur. Même chose pour le MacBook Air M4, dont le prix a chuté de 100 € cette semaine, mais qui conserve son chargeur, pour le moment.
Notons d'ailleurs que le prix du MacBook Pro M5 est 100 € moins cher que le modèle 14 pouces M4 à sa sortie l'année dernière, une façon de faire passer la pilule auprès des consommateurs qui pourraient se sentir floués par cette décision.
Une pratique de plus en plus courante qui agace les consommateurs
Depuis plusieurs années, Apple a pris l’habitude de retirer certains accessoires de ses produits. L’iPhone 12, en 2020, avait inauguré la disparition du chargeur ; l’Apple Watch avait suivi peu après. Plus proches de nous et encore plus important, ce sont les AirPods Pro 3 qui sont désormais livrés sans câble de recharge. À chaque fois, le constructeur invoque des raisons écologiques et logistiques, arguant que la majorité des utilisateurs possèdent déjà les câbles et adaptateurs nécessaires.
Sans chargeur, les boites sont plus petites et plus d'exemplaires peuvent être expédiés par cargo ou par avion. Et c'est bon pour la planète, nous rappelle la marque. Le retrait du chargeur du MacBook Pro M5 s’inscrit dans cette même logique. Apple affirme vouloir réduire les déchets électroniques et accélérer sa transition vers la neutralité carbone d’ici 2030.
Une autre explication donnée est réglementaire. La Commission européenne invite en effet les fabricants à proposer les chargeurs en option, mais pas à les supprimer totalement. Apple pourrait selon certains interpréter la règle à sa façon pour justifier un moyen de réduire les coûts de production sans faire baisser les prix.
Reste à savoir si ce choix isolé pour l’Europe préfigure une nouvelle politique mondiale pour Apple sur les prochains MacBook Air et MacBook Pro qui sortiront en 2026. En attendant, les acheteurs du MacBook Pro M5 devront prévoir une dépense supplémentaire s’ils veulent profiter de la puissance de leur machine… sans tomber en panne de batterie. Des alternatives existent d'ailleurs à des prix moins élevés.