Les acheteurs européens du MacBook Pro M5 14 pouces devront prévoir un budget supplémentaire : le chargeur n’est plus inclus dans la boîte.

Cette modification, repérée par MacRumors, concerne plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le contenu du nouveau MacBook Pro M5 se limite désormais à un câble USB-C vers MagSafe 3 de deux mètres, sans bloc d’alimentation. Pour recharger leur appareil, les acheteurs devront acquérir séparément le chargeur USB-C 70 W, proposé à 65 €.

Cette absence ne concerne que le modèle M5 de 14 pouces, les variantes plus puissantes — toujours équipées des puces M4 Pro et M4 Max — continuant d’être livrées avec un chargeur. Même chose pour le MacBook Air M4, dont le prix a chuté de 100 € cette semaine, mais qui conserve son chargeur, pour le moment.

Notons d'ailleurs que le prix du MacBook Pro M5 est 100 € moins cher que le modèle 14 pouces M4 à sa sortie l'année dernière, une façon de faire passer la pilule auprès des consommateurs qui pourraient se sentir floués par cette décision.