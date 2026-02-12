Apple déploie iOS 26.3, iPadOS 26.3 et macOS 26.3 pour tous les utilisateurs compatibles. Des mises à jour discrètes en apparence, mais qui apportent plusieurs nouveautés notables, et corrigent des failles importantes.
Une semaine tout juste après la sortie de la version Release Candidate distribuée aux développeurs et aux testeurs, Apple livre les versions finales d’iOS 26.3 et de macOS 26.3. Si ces mises à jour ne bouleversent pas l’expérience comme les précédentes versions majeures, elles introduisent tout de même de nouvelles fonctions pratiques, des ajustements liés à la réglementation européenne et, surtout, une longue liste de correctifs de sécurité.
iOS 26.3 : transfert vers Android, confidentialité renforcée et correctifs critiques
La nouveauté la plus visible d’iOS 26.3 concerne le transfert de données vers Android. Apple simplifie le passage d’un iPhone vers un smartphone Android grâce à une solution entièrement intégrée à l'OS : il suffit désormais de placer les deux appareils côte à côte pour lancer la migration. Photos, messages, notes, apps, mots de passe ou encore numéro de téléphone peuvent être transférés sans avoir à télécharger l'application Android Switch de Google pour effectuer l'opération. Apple signale toutefois que certaines données sensibles, comme les notes verrouillées ou les appareils Bluetooth associés, ne sont toutefois pas incluses. Google a intégré un système similaire dans Android 16 pour que l'opération soit
Côté personnalisation, un nouveau fond d’écran « Météo » fait son apparition sur l’écran verrouillé, désormais séparé de la section Astronomie. Trois modèles prédéfinis permettent d’afficher différemment l’heure et les widgets météo.
Apple ajoute également une option « Limiter la localisation précise » pour certains opérateurs compatibles et uniquement sur les iPhone équipés des modems C1 et C1X. Activée, cette fonction empêche l’opérateur d’accéder à une position trop précise, en la limitant par exemple au quartier plutôt qu’à l’adresse exacte.
En Europe, iOS 26.3 pose les bases de nouvelles fonctions pour les accessoires tiers, comme le transfert de notifications vers une montre connectée sous Android ou tout autre système propriétaire ou l’appairage simplifié façon AirPods. Ces fonctions pourraient toutefois être pleinement activées dans une version ultérieure.
Enfin, cette mise à jour corrige des dizaines de failles de sécurité. L’une d’elles, liée au composant système dyld, aurait déjà été exploitée dans une attaque ciblée. Apple recommande fortement l’installation rapide de la mise à jour.
macOS 26.3 fait la part belle aux optimisations
Du côté des Mac compatibles, macOS 26.3 (build 25D125) reste une mise à jour modeste. Peu de nouveautés visibles, mais plusieurs améliorations internes et correctifs sont au programme.
Le code de cette version fait notamment référence à de futures puces Apple Silicon, dont les M5 Max et M5 Pro, laissant présager l’arrivée prochaine de nouveaux MacBook Pro et Mac Studio. Aucun indice clair en revanche sur une éventuelle M5 Ultra.
La sortie de macOS 26.3 accompagne également celle de Xcode 26.3, qui introduit des outils d’assistance au développement basés sur l’IA, comme OpenAI Codex ou l’agent d’Anthropic.
Vous l'aurez compris, macOS 26.3 n'est clairement pas une mise à jour spectaculaire mais n’en reste pas moins importante, notamment pour ses correctifs de sécurité. Comme souvent, mieux vaut ne pas tarder à l’installer.