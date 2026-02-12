La nouveauté la plus visible d’iOS 26.3 concerne le transfert de données vers Android. Apple simplifie le passage d’un iPhone vers un smartphone Android grâce à une solution entièrement intégrée à l'OS : il suffit désormais de placer les deux appareils côte à côte pour lancer la migration. Photos, messages, notes, apps, mots de passe ou encore numéro de téléphone peuvent être transférés sans avoir à télécharger l'application Android Switch de Google pour effectuer l'opération. Apple signale toutefois que certaines données sensibles, comme les notes verrouillées ou les appareils Bluetooth associés, ne sont toutefois pas incluses. Google a intégré un système similaire dans Android 16 pour que l'opération soit

Côté personnalisation, un nouveau fond d’écran « Météo » fait son apparition sur l’écran verrouillé, désormais séparé de la section Astronomie. Trois modèles prédéfinis permettent d’afficher différemment l’heure et les widgets météo.

Apple ajoute également une option « Limiter la localisation précise » pour certains opérateurs compatibles et uniquement sur les iPhone équipés des modems C1 et C1X. Activée, cette fonction empêche l’opérateur d’accéder à une position trop précise, en la limitant par exemple au quartier plutôt qu’à l’adresse exacte.

En Europe, iOS 26.3 pose les bases de nouvelles fonctions pour les accessoires tiers, comme le transfert de notifications vers une montre connectée sous Android ou tout autre système propriétaire ou l’appairage simplifié façon AirPods. Ces fonctions pourraient toutefois être pleinement activées dans une version ultérieure.

Enfin, cette mise à jour corrige des dizaines de failles de sécurité. L’une d’elles, liée au composant système dyld, aurait déjà été exploitée dans une attaque ciblée. Apple recommande fortement l’installation rapide de la mise à jour.