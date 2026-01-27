La dernière version bêta d'iOS 26.3 introduit un nouveau réglage permettant de limiter le suivi de la position par les opérateurs mobiles. Mais il y a quelques conditions pour en profiter.
S'il est facile de bloquer la localisation GPS de notre smartphone par les différentes apps tierces, impossible de paramétrer le suivi de position réalisé par les opérateurs mobiles. Ces derniers peuvent vous localiser précisément, grâce au suivi de la connexion sur ses différentes antennes, et ce suivi est au mètre près. Apple, qui fait de la confidentialité et du respect de la vie privée son cheval de bataille, va proposer dans les prochains jours une nouvelle option qui permettra aux utilisateurs de masquer leur position précise d'un simple clic.
Une option pour limiter le suivi de la position par les opérateurs
iOS 26.3 n'est pas une mise à jour spectaculaire de l'OS d'Apple, mais la dernière bêta publiée ce lundi 26 janvier nous a révélé une petite surprise. Cette nouvelle mouture de test propose en effet l'option « Limiter la position précise », un réglage qui se charge de brouiller votre position exacte auprès des opérateurs mobiles.
Concrètement, en activant cette option, votre fournisseur ne pourra plus obtenir votre adresse exacte, mais une estimation, comme le quartier ou la zone dans laquelle vous vous trouvez, garantissant le respect de votre vie privée.
Apple explique que ce nouveau réglage est bien entendu optionnel, et surtout n'altère en rien la qualité de service. Si vous devez contacter les secours en cas de danger ou d'accident, la position exacte sera partagée aux services d'urgence pour leur permettre de vous venir en aide le plus rapidement possible.
Le réglage se situe dans la section « Données cellulaires », « Options » puis « Limiter la position précise ».
Un réglage uniquement disponible pour les iPhone équipés de modems Apple
« Limiter la position exacte » est une excellente initiative pour préserver la confidentialité de ses déplacements, mais il y a un hic. Ce nouveau service n'est pas compatible avec tous les iPhone et iPad, même les derniers modèles sortis à la fin de l'année 2025.
Pour l'heure, seuls les iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro M5 offrent la prise en charge de cette fonction. Leur point commun ? Ils intègrent tous trois un modem développé par Apple, les puces C1 ou C1X. L'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 ont tous deux un modem Qualcomm, ils sont donc sortis du jeu.
Aussi, seuls quelques opérateurs sont concernés aujourd'hui par ce service, comme EE et BT au Royaume-Uni, Telekom en Allemagne ou encore Boost Mobile aux États-Unis. Aucun opérateur français n'est présent dans cette liste à date, mais cela pourrait changer dans le courant de l'année.
Cette limite du suivi par les opérateurs ne sera vraiment utile à grande échelle que dans plusieurs années, le temps qu'Apple équipe l'ensemble de ses iPhone d'un modem conçu par ses soins et que les utilisateurs renouvellent leur équipement. Toutefois, c'est un pas dans la bonne direction pour récupérer un peu plus de contrôle sur ses informations personnelles. iOS 26.3 devrait être disponible dans le courant du mois de février pour tous les utilisateurs.