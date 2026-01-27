iOS 26.3 n'est pas une mise à jour spectaculaire de l'OS d'Apple, mais la dernière bêta publiée ce lundi 26 janvier nous a révélé une petite surprise. Cette nouvelle mouture de test propose en effet l'option « Limiter la position précise », un réglage qui se charge de brouiller votre position exacte auprès des opérateurs mobiles.

Concrètement, en activant cette option, votre fournisseur ne pourra plus obtenir votre adresse exacte, mais une estimation, comme le quartier ou la zone dans laquelle vous vous trouvez, garantissant le respect de votre vie privée.

Apple explique que ce nouveau réglage est bien entendu optionnel, et surtout n'altère en rien la qualité de service. Si vous devez contacter les secours en cas de danger ou d'accident, la position exacte sera partagée aux services d'urgence pour leur permettre de vous venir en aide le plus rapidement possible.

Le réglage se situe dans la section « Données cellulaires », « Options » puis « Limiter la position précise ».