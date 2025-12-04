Apple vient de publier les versions Release Candidate de ses systèmes iOS et macOS en version 26.2. C'est l'ultime étape de validation avant le déploiement global sur les appareils compatibles prévu pour les prochains jours.
Les développeurs et les testeurs peuvent dès à présent récupérer ce qui constitue théoriquement la mouture définitive du logiciel. Le statut de "Release Candidate" (RC) signifie que le code est désormais figé : si aucun bug critique n'est remonté dans les jours à venir, cette même version sera distribuée à l'ensemble des utilisateurs.
iOS 26.2 : toujours plus d'ajustements visuels
Apple continue de peaufiner son design Liquid Glass, cette fois avec un curseur pour régler la transparence de l'horloge sur l'écran de verrouillage. L'idée est bien entendu d'ajuster la lisibilité avec la photo de fond. En parallèle, Apple en profite aussi pour revoir les animations des menus, afin de fluidifier la navigation dans l'ensemble du système.
Pour les utilisateurs européens, iOS 26.2 activera enfin la traduction en direct via les AirPods. Dans les notes de version, Apple indique par ailleurs que l’app Rappels prend en charge des alarmes lorsque les tâches urgentes arrivent à échéance. Autre changement pratique : dans CarPlay, il devient possible masquer les messages épinglés de l'application Messages pour une conduite moins distraite. Apple ouvre également ses données de santé aux développeurs avec une nouvelle API. Celle-ci permettra aux applications tierces d'accéder aux alertes d'hypertension de l'Apple Watch, avec bien sûr le consentement préalable de l'utilisateur. Une nouvelle section des réglages est aussi en préparation. Bien que non fonctionnelle pour le moment, elle permettra de gérer l'affichage de votre contact pendant 30 jours auprès des appareils avec lesquels vous avez échangé un code de validation.
macOS Tahoe 26.2 : un ring light intégré à l'écran
Sur le Mac, la grande nouveauté, c'est Edge Light, une solution entièrement logicielle qui simule un éclairage professionnel autour de votre écran. Destinée à éclairer votre visage lors de visioconférences en basse lumière, Edge Light repose sur le Neural Engine, la puce IA d'Apple. Celle-ci analyse le positionnement du visage pour orienter correctement la bordure lumineuse générée autour du cadre de l'écran.
L'utilisateur a la main sur le contrôle de la température de couleur (du chaud au froid) et l'intensité s'ajuste automatiquement selon l'environnement lumineux. Edge Light fonctionne nativement avec FaceTime et Webex, mais nécessite un Mac équipé d'une puce Apple Silicon.
D'après Engadget, Apple préparerait aussi la possibilité de configurer des clusters de Mac connectés en Thunderbolt 5. L'idée serait de pouvoir combiner plusieurs flux pour finalement assembler son propre "super ordinateur".