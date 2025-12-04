iOS 26.2 : toujours plus d'ajustements visuels

Apple continue de peaufiner son design Liquid Glass, cette fois avec un curseur pour régler la transparence de l'horloge sur l'écran de verrouillage. L'idée est bien entendu d'ajuster la lisibilité avec la photo de fond. En parallèle, Apple en profite aussi pour revoir les animations des menus, afin de fluidifier la navigation dans l'ensemble du système.

Pour les utilisateurs européens, iOS 26.2 activera enfin la traduction en direct via les AirPods. Dans les notes de version, Apple indique par ailleurs que l’app Rappels prend en charge des alarmes lorsque les tâches urgentes arrivent à échéance. Autre changement pratique : dans CarPlay, il devient possible masquer les messages épinglés de l'application Messages pour une conduite moins distraite. Apple ouvre également ses données de santé aux développeurs avec une nouvelle API. Celle-ci permettra aux applications tierces d'accéder aux alertes d'hypertension de l'Apple Watch, avec bien sûr le consentement préalable de l'utilisateur. Une nouvelle section des réglages est aussi en préparation. Bien que non fonctionnelle pour le moment, elle permettra de gérer l'affichage de votre contact pendant 30 jours auprès des appareils avec lesquels vous avez échangé un code de validation.