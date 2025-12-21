La nouvelle série comprend Distorted Face (visage déformé), Fight Cloud (nuage de bagarre), Orca (orque), Hairy Creature (créature poilue évoquant le Bigfoot), Trombone (l'instrument de musique), Landslide (glissement de terrain) et Treasure Chest (coffre au trésor). Ces sept emojis de base se déclinent ensuite en 163 variantes au total grâce aux différentes options de genre et de couleur de peau.

Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette sélection diffère légèrement de la proposition initiale soumise il y a plusieurs mois : un emoji représentant un trognon de pomme a finalement été écarté, sans explication donnée. Avec cette fournée, le catalogue Unicode atteint désormais 3 953 emojis validés pour la fin de l’année 2025.

Pour rappel, Unicode se charge de la normalisation, mais la conception visuelle reste entre les mains des constructeurs et des éditeurs de logiciels. C’est pour cela que l’apparence peut légèrement varier d’un environnement à l’autre : Android, iOS, Windows, ou encore les applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram.