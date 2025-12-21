Une nouvelle vague de pictogrammes validée par Unicode arrive, avec une poignée d’icônes inédites et une multitude de variantes. Les utilisateurs les plus impatients peuvent déjà découvrir ces nouveaux émojis grâce à la première version bêta d'Android 16 QPR3.
L'organisme Unicode, instance de régulation mondiale des emojis, a donné son feu vert à une nouvelle vague de pictogrammes. Cette mise à jour comprend sept emojis inédits accompagnés de nombreuses déclinaisons. Une avant-première exclusive est actuellement accessible aux testeurs de la version Android 16 QPR3 bêta, avant un lancement attendu pour début 2026.
Android 16 QPR3 : de nouveaux emojis déjà disponibles pour les testeurs
La nouvelle série comprend Distorted Face (visage déformé), Fight Cloud (nuage de bagarre), Orca (orque), Hairy Creature (créature poilue évoquant le Bigfoot), Trombone (l'instrument de musique), Landslide (glissement de terrain) et Treasure Chest (coffre au trésor). Ces sept emojis de base se déclinent ensuite en 163 variantes au total grâce aux différentes options de genre et de couleur de peau.
Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette sélection diffère légèrement de la proposition initiale soumise il y a plusieurs mois : un emoji représentant un trognon de pomme a finalement été écarté, sans explication donnée. Avec cette fournée, le catalogue Unicode atteint désormais 3 953 emojis validés pour la fin de l’année 2025.
Pour rappel, Unicode se charge de la normalisation, mais la conception visuelle reste entre les mains des constructeurs et des éditeurs de logiciels. C’est pour cela que l’apparence peut légèrement varier d’un environnement à l’autre : Android, iOS, Windows, ou encore les applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram.
La liste des premiers appareils compatibles avec les nouveaux émojis
Pour ceux parmi vous qui souhaitent immédiatement tester ces nouveaux émojis, il est possible de rejoindre la bêta d’Android 16. Les utilisateurs doivent toutefois garder en tête que leurs interlocuteurs doivent eux aussi disposer d’un appareil compatible pour les voir correctement. Voici la liste des appareils éligibles à la bêta Android 16 QPR3 à ce jour :
- Pixel 6, Pixel 6 Pro ;
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a ;
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a ;
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a ;
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold ;
- Pixel Tablet, Pixel Fold et l'émulateur Android.
Le déploiement plus large est prévu pour début 2026 sur l’ensemble des appareils Android, et ils devraient aussi débarquer sur iPhone au même moment.