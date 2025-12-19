La mise à jour apporte aussi du nouveau pour la lampe torche : il est désormais possible de moduler son intensité. En faisant un appui long sur l'option, on accède à une fenêtre « Intensité de la lampe torche » sur laquelle un curseur permet de faire les réglages que l'on souhaite, en glissant son doigt vers le haut ou le bas de l'écran.