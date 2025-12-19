La première version bêta d'Android 16 QPR3 est arrivée sur les appareils Pixel cette semaine et elle apporte de nombreuses nouveautés.
Google a dévoilé Android 16 QPR2 début décembre, mais le géant de la Tech prépare déjà sa prochaine mise à jour trimestrielle. Si certaines options sont encore balbutiantes, d'autres sont d'ores et déjà disponibles dans la première version bêta d'Android 16 QPR3, disponible pour les Google Pixel.
Tout juste lancée, cette mise à jour donne un avant-goût des innovations qui débarqueront sur vos smartphones en mars 2026. On fait le point.
Une interface et une expérience utilisateur améliorées
Fidèle à sa stratégie, Google a amélioré l'expérience utilisateur en apportant plusieurs évolutions notables à l'interface Android. La nouvelle bêta inclut, par exemple, une nouvelle animation lors de la création de dossiers et un look minimaliste pour les icônes d'applications. Les utilisateurs pourront aussi ajuster plus facilement l'alignement des blocs disponibles dans les réglages rapides.
Autre nouveauté de taille : il est désormais possible d'intervertir la place des boutons de navigations en se rendant dans « Paramètres » > « Système » > « Mode de navigation » et en appuyant sur l'icône en forme de rouage. Cette option devrait plaire à ceux qui préfèrent la disposition proposée par Samsung.
Android 16 QPR3 Bêta 1 permet aussi aux utilisateurs de supprimer totalement le widget « Coup d'œil », visible sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage, en faisant un appui long et en désactivant l'option dans les paramètres. Auparavant, la date et l'heure restaient disponibles, ce qui agaçait de nombreuses personnes. Et à ce propos, la date et la météo ont discrètement échangé leur place sur l'écran de verrouillage.
Du nouveau pour les fonctionnalités et de la fiabilité
Android 16 QPR3 Bêta 1 apporte également quelques fonctions utiles, comme l'arrivée d'un point bleu permettant de savoir quelles applications suivent la localisation de l'utilisateur. Google a aussi déployé une nouvelle option pour diffuser le contenu enregistré sur un écran externe. Côté communication, on note aussi l'arrivée de 160 nouveaux emojis, issus de la norme Unicode 17.0
La mise à jour apporte aussi du nouveau pour la lampe torche : il est désormais possible de moduler son intensité. En faisant un appui long sur l'option, on accède à une fenêtre « Intensité de la lampe torche » sur laquelle un curseur permet de faire les réglages que l'on souhaite, en glissant son doigt vers le haut ou le bas de l'écran.
Les développeurs ne sont pas non plus oubliés puisqu'un correctif très attendu va leur permettre d'activer automatiquement le débogage sans fil.
Android 16 QPR3 Bêta 1 est disponible pour les appareils suivants :
- Pixel 6, Pixel 6 Pro ;
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a ;
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a ;
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a ;
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold ;
- Pixel Tablet, Pixel Fold et l'émulateur Android.
Il est nécessaire d'être inscrit au programme Bêta Android pour y accéder. Attention cependant, Google a prévenu les utilisateurs que l'installation de cette mise à jour pouvait provoquer des problèmes de corruption de données et invite les moins téméraires à attendre la Bêta 2.