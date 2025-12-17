MisterDams

Ha plutôt pas mal, c’est vraiment une étape de plus dans le cloisonnement. Par contre, si on autorise à l’utiliser mais pas à l’éditer, est-ce qu’il permet de le partager ? (aka récupérer la clé WiFi et se connecter depuis un autre appareil).

J’espère juste que ça sera bien repris par les fabricants, j’ai eu plusieurs appareils qui permettaient même pas d’activer les utilisateurs secondaires (ça semble être le cas sur mon Xiaomi, même s’ils valorisent davantage leur « Second espace » que je trouve assez inutile)