Deux nouvelles options sont en préparation sur Android : elles devraient permettre aux utilisateurs d'empêcher le partage WiFI sur les appareils partagés.
Depuis le déploiement d'Android 16 l'été dernier, Google multiplie les mises à jour pour parfaire son système. Le lancement d'Android 16 QPR2 remonte à peine à deux semaines, mais le géant est, apparemment, déjà en train d'avancer sur la version QPR3. Deux nouvelles fonctions, qui devraient faciliter la gestion de l'accès WiFi sur les appareils partagés, sont notamment dans les tuyaux. On se penche sur la question.
Deux nouvelles options pour contrôler l'accès au WiFi
Vous le savez, il est possible de créer plusieurs profils sur un seul et même appareil Android. Chaque personne a ainsi son propre espace, dans lequel elle peut gérer ses fichiers, ses applications mais aussi ses paramètres. Actuellement, tous ces profils partagent les mêmes identifiants WiFi, ce qui n'est pas toujours bon pour la sécurité.
Conscient du problème, Google a décidé de proposer un contrôle plus granulaire. En analysant la version 2511 d'Android Canary, l'équipe d'Android Authority a, en effet, découvert deux nouvelles options offrant plus de contrôle sur les accès WiFi pour les appareils partagés. Disponibles en se rendant dans « Paramètres » > « Réseau et Internet » > « Internet » puis en cliquant sur les options avancées, elles peuvent être désactivées, si besoin est.
Une couche supplémentaire de sécurité pour Android
Les deux options offrent aux utilisateurs la possibilité de gérer le partage du WiFi pour les profils d'un appareil partagé. La première, nommée « Partager le réseau », permet, comme son nom l'indique, d'autoriser ou non l'accès au WiFi tandis que la seconde, nommée « Autoriser les utilisateurs à modifier le réseau », donne aux différents profils le contrôle sur les paramètres Wi-Fi. Cette dernière n'est, pour l'instant, pas encore active.
Afin d'améliorer l'ergonomie, Google a mis en place un système d'icônes pour aider les utilisateurs à s'y retrouver :
- Les réseaux verrouillés sont signalés par un cadenas ;
- Les réseaux partagés arborent une icône multi-utilisateurs ;
- Les réseaux non partagés disposent d'un bouton de partage.
Ces nouvelles fonctions, qui ajoutent une couche de sécurité bienvenue à Android, devraient s'avérer particulièrement utiles pour les familles avec enfants, les établissements scolaires ou certains professionnels. Google n'ayant pas communiqué sur le sujet, il est impossible de savoir quand elles seront déployées, mais ces avancées pourraient bien faire partie de la future bêta d'Android 16 QPR3.