C'est Noël avant l'heure chez Google : la firme vient de dévoiler Android 16 QPR2, une mise à jour de fin d'année plutôt généreuse.
Google a lancé Android 16 en juin dernier et le géant de la Tech a depuis fait pleuvoir les mises à jour sur ses utilisateurs : après avoir déployé de nombreuses évolutions internes pour ses Google Pixel en septembre, il a dévoilé une ultime version bêta en octobre dernier, qui comprenait de nombreux correctifs.
Bien décidé à ne pas ralentir la cadence, Google vient aussi de lancer sa dernière mise à jour de l'année, Android 16 QPR2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi faire !
Une personnalisation accrue grâce à Android 16 QPR2
Google vient d'annoncer l'arrivée d'Android 16 QPR2, une mise à jour qui « marque un tournant dans le fonctionnement des mises à jour Android, passant d'une mise à jour annuelle unique du système d'exploitation à des mises à jour plus fréquentes. » Le géant a, à cette occasion, rendu public le code source du nouveau système et proposé de nouvelles interfaces de programmation afin de permettre aux développeurs de tirer le meilleur parti de ces avancées.
Pour les utilisateurs Pixel, Android 16 QPR2 étend considérablement le champ des possibles du côté de la personnalisation : plusieurs formes d'icônes sont désormais proposées, le système peut générer des icônes thématiques afin de rendre l'écran d'accueil plus harmonieux, le flou d'arrière-plan peut être désactivé, un Mode sombre étendu permet d'assombrir les icônes tierces récalcitrantes et l'écran de veille dispose d'un nouveau mode Faible luminosité. Les contenus HDR bénéficieront, quant à eux, d'une luminosité améliorée.
On note aussi l'arrivée d'un organisateur de notifications, qui permettra de mettre en avant les alertes prioritaires, et d'un contrôle parental amélioré. Des widgets peuvent également être ajoutés à l'écran de verrouillage et un nouveau format 90:10 a été intégré à la fonction d'écran partagé. Les utilisateurs américains auront, quant à eux, accès à une option supplémentaire : les résumés de notifications IA.
La communication et la sécurité à l'honneur
Même s'il chouchoute les propriétaires de Google Pixel, Google n'oublie pas non plus les autres utilisateurs Android. Ainsi, le géant a annoncé plusieurs nouveautés qui seront bientôt disponibles sur tous les téléphones compatibles. Voici les principales :
- Des étiquettes émotionnelles ont été intégrées aux sous-titres dans les vidéos en direct ;
- On peut combiner plusieurs autocollants en utilisant la fonction Emoji Kitchen ;
- Il est possible de préciser si un appel est urgent pour inciter un interlocuteur à répondre rapidement ;
- Le repérage et le signalement de conversations de groupe indésirables a été amélioré dans Google Messages ;
- L'option « Circle to Search » facilite la détection des arnaques dans les discussions et les SMS ;
- Il est possible d'activer l'accès vocal en utilisant la commande « Hey Google » ;
- Les onglets épinglés dans Google Chrome restent au premier plan dans le navigateur.
La sécurité n'est pas en reste puisque la mise à jour étend la vérification d'identité aux apps tierces utilisant des requêtes biométriques. La fonction de vérification d'identité est devenue compatible avec les montres connectées, de nouvelles protections contre le détournement des codes OTP par SMS ont été ajoutées et un nouveau mode « Verrouillage sécurisé de l'appareil » est aussi disponible.
On le voit Google n'a pas lésiné sur les nouveautés pour sa mise à jour de fin d'année. En délaissant son format de mise à jour annuel, le géant de la Tech laisse davantage de latitude aux constructeurs et aux développeurs pour innover. On attend avec impatience de voir ce que ça va donner !