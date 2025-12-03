Google vient d'annoncer l'arrivée d'Android 16 QPR2, une mise à jour qui « marque un tournant dans le fonctionnement des mises à jour Android, passant d'une mise à jour annuelle unique du système d'exploitation à des mises à jour plus fréquentes. » Le géant a, à cette occasion, rendu public le code source du nouveau système et proposé de nouvelles interfaces de programmation afin de permettre aux développeurs de tirer le meilleur parti de ces avancées.