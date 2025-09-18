Il n'aura fallu qu'un petit mois d'attente : la deuxième bêta d'Android 16 QPR2 est d'ores et déjà disponible sur tous les Pixel compatibles.
Les rumeurs allaient bon train sur Reddit et elles se sont révélées parfaitement exactes : Android 16 QPR2 Bêta 2 a bien été lancée hier et bonne nouvelle, les Google Pixel 10 pourront en profiter. Alors qu'Android 16 QPR1 Bêta 1 avait apporté aux smartphones un thème sombre et des icônes d'application à thème automatique, que nous réserve cette nouvelle mouture ? On fait le point dès maintenant.
Un grand nombre d'évolutions internes
La nouvelle version bêta met à disposition des utilisateurs de nouvelles icônes personnalisées avec quatre formes différentes : comme l'expliquent les notes de version, il est possible de faire son choix parmi « une liste de formes d'icônes qui s'appliquent à toutes les icônes d'application et aux aperçus de dossiers. »
On trouve également dans cette mise à jour plusieurs améliorations internes :
- Un « récupérateur de mémoire CMC (Generational Concurrent Mark-Compact) » plus efficace et utilisant moins les ressources du processeur ;
- L'arrivée du suivi automatique des pas dans Health Connect ;
- Une meilleure protection pour les SMS : pour réduire les risques de piratage, les messages dotés d'un code à usage unique (OTD) seront retardés de 3h pour la majorité des applications (il sera cependant possible pour les services d'utiliser l'API SMS Retriever pour aller plus vite) ;
- Des pilotes GPU plus récents devraient également être disponibles.
Google a aussi annoncé que les développeurs d'apps Android devront tous être vérifiés à partir de septembre 2026. Android 16 QPR2 intègre de nouvelles API ainsi qu'une commande Android Debug Bridge pour assurer ces vérifications.
Une bêta disponible pour les téléphones Pixel
Si vous possédez un Google Pixel (Pixel 6 ou ultérieur) et que vous êtes inscrit au programme bêta Android, votre smartphone peut d'ores et déjà accéder à la mise à jour OTA d'Android 16 QPR2 Bêta 2 (le numéro de build est BP41.250822.010). Il est également possible de faire une installation manuelle en téléchargeant le fichier sur le site officiel des développeurs Android.
Si vous avez un Pixel 10, l'arrivée d'Android 16 QPR2 Bêta 2 devrait prendre un peu plus de temps. Toutefois, les images OTA sont disponibles en ligne pour les plus impatients. La prochaine mise à jour devrait, quant à elle, pointer le bout de son nez en novembre prochain.