Si vous possédez un Google Pixel (Pixel 6 ou ultérieur) et que vous êtes inscrit au programme bêta Android, votre smartphone peut d'ores et déjà accéder à la mise à jour OTA d'Android 16 QPR2 Bêta 2 (le numéro de build est BP41.250822.010). Il est également possible de faire une installation manuelle en téléchargeant le fichier sur le site officiel des développeurs Android.