Bonne nouvelle pour les propriétaires de Google Pixel 10 : ils vont pouvoir tester en avance les nouveautés d'Android en s'inscrivant au programme bêta de Google.
Lancés le 28 août dernier, les Google Pixel 10 sont plutôt appréciés malgré quelques déconvenues : le refroidissement par chambre à vapeur n'est réservé qu'aux modèles Pro, la connexion à Android Auto n'est pas toujours évidente et quelques bugs d'écran ont été remarqués par les utilisateurs. Heureusement il y a aussi de bonnes nouvelles : ces smartphones peuvent depuis peu accéder au programme bêta Android.
Les Pixel 10 peuvent accéder à la bêta Android
La prochaine version publique d'Android 16 est prévue pour le mois de décembre. Toutefois, les plus curieux d'entre nous peuvent d'ores et déjà tester les nouveautés en préparation en s'inscrivant au programme bêta Android. Hélas, du fait de leur lancement récent, les Pixel 10 n'avaient pas encore la possibilité d'y accéder. Du moins jusqu'à cette semaine.
Certains utilisateurs ont, en effet, remarqué sur Reddit que Google venait enfin d'ouvrir les portes du programme à ces nouveaux smartphones. Les possesseurs de Pixel 10 arriveront à temps car Android 16 QPR2 bêta 2 devrait, si l'on en croit d'autres publications de la plateforme, pointer le bout de son nez… aujourd'hui.
Cette nouvelle version devrait notamment corriger les problèmes de performances graphiques des Pixel 10 et booster leur autonomie. Ces évolutions complètent notamment la mise à jour OTA BD3A.250721.001.E1 qui corrige les soucis d'affichage flou de ces mobiles.
Comment s'inscrire au programme bêta Android ?
Envie de tester la version bêta d'Android sur votre Pixel 10 ? Faites une sauvegarde des données stockées sur votre appareil et rendez vous sur la page officielle du programme. Dans la section « Vos appareils éligibles », vérifiez que votre téléphone est bien compatible : s'il est bien listé, vous pourrez cliquer sur le bouton « Activer », accepter les conditions du programme et confirmer votre inscription.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
Vous devrez ensuite mettre à jour votre téléphone en allant dans les paramètres dans « Système » > « Avancé » > « Mises à jour du système ». La mise à jour vous sera envoyée dans un délai d'environ 24h.
Il est possible de se désinscrire à tout moment du programme bêta Android. Toutefois, notez bien que si vous souhaitez le quitter, les données utilisateur de votre téléphone seront toutes supprimées (à moins qu'il ne s'agisse, bien sûr, d'une mise à jour stable de la version bêta).