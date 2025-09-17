Envie de tester la version bêta d'Android sur votre Pixel 10 ? Faites une sauvegarde des données stockées sur votre appareil et rendez vous sur la page officielle du programme. Dans la section « Vos appareils éligibles », vérifiez que votre téléphone est bien compatible : s'il est bien listé, vous pourrez cliquer sur le bouton « Activer », accepter les conditions du programme et confirmer votre inscription.