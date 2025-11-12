Google vient de mettre à jour les fonctionnalités de ses Google Pixel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le géant n'a pas chômé.
Les ventes de Google Pixel 10 se sont envolées ces derniers mois et ce malgré quelques bugs plutôt exaspérants. Motivé par ses bons résultats, Google ne lâche rien et poursuit l'amélioration de ses smartphones. : le géant a notamment déployé une mise à jour pour son application d'appareil photo.
Une fuite avait également permis de découvrir ce que Google avait en tête pour un nouveau Pixel Feature Drop. La mise à jour de novembre vient enfin d'être déployée : découvrons ensemble quelles nouveautés vont arriver.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
La retouche d'images et les notifications améliorées
Google a sorti une nouvelle mise à jour pour ses Pixel, basée sur Android 16 QPR1. L'équipe s'est notamment intéressée à la retouche d'images en lançant la nouvelle fonction « Remix » au sein de Google Messages : grâce à elle, les utilisateurs pourront modifier des visuels avec le modèle Nano Banana et les partager avec un ou plusieurs destinataires. La disponibilité de cet outil, accessible uniquement aux personnes majeures, est annoncée comme variable.
Toujours dans le domaine de la retouche, il est désormais possible de supprimer ou de corriger des éléments au sein de Google Photos. Hélas, pour l'heure, seuls les utilisateurs américains peuvent accéder à cette option.
Du côté des notifications, Google a prévu plusieurs nouveautés :
- Des résumés de notifications boostés à l'IA, disponibles en anglais sur les modèles Pixel 9 et ultérieurs ;
- Le passage en mode prioritaire des notifications de messages envoyés par des utilisateurs VIP (la disponibilité de cette avancée est, elle aussi, variable) ;
- Une fonction de détection d'arnaques dans les notifications de chat, accessible uniquement pour les utilisateurs vivant aux États-Unis.
Le géant de la Tech a aussi indiqué que « dès décembre, votre Pixel contribuera à réduire encore davantage le nombre de notifications en organisant et en désactivant les notifications de moindre priorité, vous évitant ainsi des interruptions inutiles. » Cette avancée sera disponible en anglais, pour les modèles Pixel 9 et ultérieurs.
D'autres nouveautés annoncées lors de ce Pixel Feature Drop
L'équipe Google a annoncé également bien d'autres évolutions, notamment pour sa dernière série de smartphones. Ainsi les Pixel 10, les Pixel 10 Pro, les Pixel 10 pro XL et les Pixel 10 Pro Fold pourront accéder à l'outil de suggestions « Magic Cue », dont la sécurité a récemment été boostée grâce à la technologie Private AI Compute. Ils auront également accès au nouveau mode « Économie d'énergie » de Google Maps, qui permet d'augmenter l'autonomie des appareils en se concentrant sur les informations essentielles.
Parmi les autres avancées, la firme a aussi précisé que l'option « Call Notes », qui permet d'enregistrer les appels et de prendre des notes, ainsi que la détection d'arnaques lors des appels ont été étendues à plusieurs autres pays, comme le Royaume-Uni, le Canada ou encore l'Australie. La France n'en fait, pour l'heure, pas partie.
Cette mise à jour semble donc privilégier les territoires anglophones mais pas de panique : les pays laissés de côté pourront se consoler avec le pack thématique Wicked, qui sera, lui, disponible partout sauf au Japon jusqu'au 31 janvier 2026. Franchement, qui peut résister à un tel bonheur ?
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !