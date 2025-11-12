Google a sorti une nouvelle mise à jour pour ses Pixel, basée sur Android 16 QPR1. L'équipe s'est notamment intéressée à la retouche d'images en lançant la nouvelle fonction « Remix » au sein de Google Messages : grâce à elle, les utilisateurs pourront modifier des visuels avec le modèle Nano Banana et les partager avec un ou plusieurs destinataires. La disponibilité de cet outil, accessible uniquement aux personnes majeures, est annoncée comme variable.