Depuis la sortie du Pixel 10, de nombreux utilisateurs rapportent un retard notable sur le bouton haut-parleur de l’application Téléphone de Google. Une pression suffit à provoquer une latence d’une ou deux secondes, voire une absence totale de réaction. Le problème s’est également invité sur les Pixel 9, confirmant qu’il ne s’agit pas d’un simple cas isolé.

Les discussions sur Issue Tracker, le site de Google destiné à lister les bugs d'Android, se sont multipliées, certains utilisateurs fournissant des vidéos et journaux d’erreurs pour appuyer leurs signalements. La plupart imputent ce dysfonctionnement à la refonte graphique Material 3 Expressive, récemment introduite dans l’application Téléphone et soupçonnée d’être à l’origine du bug.

Malgré ces signalements détaillés, Google a choisi de classer le problème comme “Won’t Fix (Infeasible)”, soit « ne sera pas corrigé ». Une décision qui a surpris la communauté, l’entreprise estimant ne pas disposer « d’informations exploitables » pour le résoudre. Autrement dit, les utilisateurs devront composer avec ce défaut, circulez, il n'y a rien à voir.