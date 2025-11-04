Un simple bouton gâche la vie de nombreux utilisateurs de Pixel. Depuis plusieurs semaines, une anomalie sur l’application Téléphone agace les propriétaires des derniers smartphones de Google — sans qu’aucune solution ne soit encore en vue.
Les possesseurs des derniers Google Pixel 9 et Pixel 10 ne s’attendaient sans doute pas à rencontrer un tel problème sur un smartphone haut de gamme. Alors que la marque vante la fluidité et la réactivité d’Android, un bug récurrent s’est glissé dans le quotidien des utilisateurs : un décalage de plusieurs secondes lorsqu’ils activent le haut-parleur pendant un appel. Signalé depuis le lancement du Pixel 10, le dysfonctionnement persiste malgré les multiples plaintes déposées sur les forums officiels. Et la réponse de Google, loin de rassurer, a eu l’effet inverse.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un bug du haut-parleur que Google refuse de corriger
Depuis la sortie du Pixel 10, de nombreux utilisateurs rapportent un retard notable sur le bouton haut-parleur de l’application Téléphone de Google. Une pression suffit à provoquer une latence d’une ou deux secondes, voire une absence totale de réaction. Le problème s’est également invité sur les Pixel 9, confirmant qu’il ne s’agit pas d’un simple cas isolé.
Les discussions sur Issue Tracker, le site de Google destiné à lister les bugs d'Android, se sont multipliées, certains utilisateurs fournissant des vidéos et journaux d’erreurs pour appuyer leurs signalements. La plupart imputent ce dysfonctionnement à la refonte graphique Material 3 Expressive, récemment introduite dans l’application Téléphone et soupçonnée d’être à l’origine du bug.
Malgré ces signalements détaillés, Google a choisi de classer le problème comme “Won’t Fix (Infeasible)”, soit « ne sera pas corrigé ». Une décision qui a surpris la communauté, l’entreprise estimant ne pas disposer « d’informations exploitables » pour le résoudre. Autrement dit, les utilisateurs devront composer avec ce défaut, circulez, il n'y a rien à voir.
Des rustines pour contourner le problème
En attendant un éventuel correctif, quelques astuces de contournement circulent sur les forums. La plus simple consiste à activer le haut-parleur depuis le panneau de notifications, une méthode qui semble épargnée par le bug. D’autres préfèrent installer une ancienne version de l’application Téléphone, moins sujette au problème, en récupérant des fichiers .apk plus anciens. On perd les toutes dernières nouveautés de l'application, mais au moins elle semble fonctionner correctement.
Ces solutions temporaires témoignent d’une certaine lassitude parmi les utilisateurs. Le bug du haut-parleur s’ajoute à une série de petites anomalies logicielles qui entachent l’expérience Pixel, pourtant censée représenter le meilleur d’Android. Reste à savoir si Google finira par revoir sa copie, ou si ce désagrément mineur deviendra une nouvelle bizarrerie durable de ses smartphones maison.